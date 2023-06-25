بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

بانخفاض 19%.. 100 ألف أردني زاروا تركيا منذ بداية العام

منذ 3 ثواني
ISTANBUL, TURKEY - JULY 17: People wait as Turkish police officers tighten security control to prevent Parallel State/Gulenist Terrorist Organization's failed military coup attempt's supporters escaping at Ataturk and Sabiha Gokcen International Airport in Istanbul, Turkey on July 17, 2016. Parallel state is an illegal organization backed by U.S.-based preacher Fetullah Gulen. (Photo by Berk Ozkan/Anadolu Agency/Getty Images)

وطنا اليوم:انخفضت أعداد الأردنيين الذين زاروا تركيا إلى ما يقارب 100 ألف سائح خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.
ووفق أرقام وإحصائيات وزارة السياحة التركية، فإن عدد الأردنيين الذين زاروا تركيا حتى نهاية شهر أيار الماضي بلغ 99,479 زائراً مقارنة بـ 123 ألف زائر في العام الماضي وبنسبة انخفاض بلغت 19.4%.
وحل الأردنيون بالمرتبة الرابعة عربياً في قائمة أكثر الجنسيات الزائرة لتركيا، بعد العراق التي تصدرت القائمة بعدد بلغ 352 ألف زائر، والسعودية 169 ألفا، والكويت 132 ألفا.
وبلغت العدد الإجمالي لزائري تركيا مع انتهاء شهر أيار الماضي 14 مليون زائر، تصدر حاملو الجنسية الروسية قائمة الأعلى دخولا للبلاد بـ 1.8 مليون زائر، يليهم الألمان 1.5 مليون زائر، والبلغاريين 1.05 مليون


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

18:55

الملك عن الانتخابات النيابية المقبلة: نريدها محطة رئيسة

16:49

يوم عرفة .. عطلة رسمية لتلفريك عجلون

16:37

تعديل موقع محطة الترخيص المتنقل ليوم غدٍ

16:23

تفاصيل دوام السوق المركزي والمسالخ والمتنزهات بالعيد

16:18

قصفوا سوقاً شعبياً مليئاً بالمدنيين.. قتلى جرحى في غارات روسية على شمال سوريا

15:53

العثور على جثة خمسيني متوفيا بالعاصمة عمان

15:48

الغذاء والدواء تنشر مقطعا توعويا حول آلية الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية

15:42

أمانة عمّان تنشر مواقع بيع الأضاحي

15:30

العجارمة : اختيار مراقبي التوجيهي ليست من باب التنفيعات

15:27

اتفاقية لتشغيل 500 طبيب بالأردن حتى نهاية العام

15:24

الخصاونة في إجازة خاصة.. كريشان رئيسا للوزراء بالوكالة

15:20

إرادة ملكية بان يتولى كريشان أعمال رئيس الوزراء وزير الدفاع بالوكالة

وفيات

وفيات الأحد 25-6-2023البعثة الفلسطينية تُعلن وفاة الحاج المفقود مصباح موسىشكر على تعازٍ من عشائر الشرفات في البادية الشماليةوفيات الجمعة 23-6-2023رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا ينعى رشيد عبد الرحمن ملكاوي – أبو رائد