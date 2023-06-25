بانخفاض 19%.. 100 ألف أردني زاروا تركيا منذ بداية العام

وطنا اليوم:انخفضت أعداد الأردنيين الذين زاروا تركيا إلى ما يقارب 100 ألف سائح خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

ووفق أرقام وإحصائيات وزارة السياحة التركية، فإن عدد الأردنيين الذين زاروا تركيا حتى نهاية شهر أيار الماضي بلغ 99,479 زائراً مقارنة بـ 123 ألف زائر في العام الماضي وبنسبة انخفاض بلغت 19.4%.

وحل الأردنيون بالمرتبة الرابعة عربياً في قائمة أكثر الجنسيات الزائرة لتركيا، بعد العراق التي تصدرت القائمة بعدد بلغ 352 ألف زائر، والسعودية 169 ألفا، والكويت 132 ألفا.

وبلغت العدد الإجمالي لزائري تركيا مع انتهاء شهر أيار الماضي 14 مليون زائر، تصدر حاملو الجنسية الروسية قائمة الأعلى دخولا للبلاد بـ 1.8 مليون زائر، يليهم الألمان 1.5 مليون زائر، والبلغاريين 1.05 مليون