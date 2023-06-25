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القواسمي: شراء الألبسة لم يعد من أولويات المواطنين

منذ ساعة واحدة
القواسمي: شراء الألبسة لم يعد من أولويات المواطنين

وطنا اليوم:قال ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة عمان، أسعد القواسمي، إن الحركة الشرائية بالأسواق منخفضة جدا، ولا تشي بأنها حركة أعياد.
وأضاف القواسمي ، أن الحركة مازالت ضعيفة، وتشهد تحسنا في بعض المناطق.
وأوضح أن ارتفاعا طفيفا في الاقبال على شراء الملابس حصل يوم الجمعة الماضية، على المحال التي تقوم بعمل عروض.
وأكد القواسمي أن أسعار الألبسة لم ترتفع، قائلا: “إنها بمتناول الجميع”.
وأوضح أن القدرة الشرائية وسلّم الأولويات أثرا كثيرا في اقبال المواطنين على شراء الملابس، مشيراً أن “الألبسة لم تعد من سلّم أوليات المواطنين”.
ودعا القواسمي البنوك للوقوف إلى جنب المواطن، بتأجيل أقساط القروض للشهر الحالي بدون فوائد.
وشدد على أن صروف الرواتب يلعب دورا كبيرا في تحريك السوق، ودفع عجلة الاقتصاد، بقوله: “الكل يستفيد من صرف الموظفين”


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