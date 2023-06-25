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الأولى بالعالم.. وفاة يابانية من لدغة قرادة

منذ ثانيتين
الأولى بالعالم.. وفاة يابانية من لدغة قرادة

وطنا اليوم:فيما يعتقد أنها أول حالة وفاة بالفيروس في العالم، قالت وزارة الصحة اليابانية إن امرأة في السبعينيات من عمرها في محافظة إيباراكي توفيت بعد إصابتها بفيروس أوز “Oz” جراء لدغة من حشرة القراد.
ونقلت صحيفة “جابان تايمز” عن الوزارة إنه بينما وردت تقارير عن إصابات محتملة بالفيروس الذي ينقله القراد في الحياة البرية والبشر، يعتقد أن هذه حالة الوفاة الأولى بالعالم.

أعراض تشبه الالتهاب الرئوي
وبحسب الوزارة، فإن المرأة ، التي ليس لها تاريخ في أي رحلات سفر خارجية، زارت عيادة طبية الصيف الماضي وظهرت عليها أعراض تشمل الحمى والتعب وآلام المفاصل، وكان يشتبه في إصابتها بالتهاب رئوي ووصف لها مضادات حيوية، لكن ساءت أعراضها وتم نقلها إلى المستشفى في مركز تسوكوبا الطبي.
وعندما تم إدخالها إلى المستشفى، تم العثور على قرادة تمتص الدم في قاعدة فخذها الأيمن حيث توفيت بعد حوالي شهر من حدوث التهاب في عضلة القلب.
وفقًا للمعهد الوطني للأمراض المعدية (NIID) ، تم اكتشاف فيروس “Oz” لأول مرة في عام 2018 واسمه العلمي هو amblyomma testudinarium ، في محافظة إهيمه اليابانية.
وقالت الوزارة إنه لم يتم العثور حتى الآن على فيروس “أوز” خارج اليابان، فيما أوضح تاداكي سوزوكي ، خبير الأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة العقلية، أنه بما أن هذه هي أول حالة قاتلة مؤكدة ، فمن الصعب الحكم على شدة الفيروس أو خطره في هذه المرحلة.
وقال: “تُظهر هذه الحالة أن الفيروس يمكن أن يسبب أعراضًا خطيرة بما في ذلك الوفيات، لكن الكشف السابق عن الأشخاص الذين لديهم الأجسام المضادة يظهر أيضًا أن بعض الأشخاص قد لا تظهر عليهم أعراض أو تظهر عليهم أعراض خفيفة فقط”.
وتقول الوزارة إن أفضل إجراء احتياطي للناس هو تجنب كشف جلدهم عندما يكونون في المناطق التي قد يتلامسون فيها مع القراد. وتنصح الأشخاص الذين يرتادون الأدغال بارتداء قمصان وسراويل بأكمام طويلة لتجنب التعرض للسع منها، خاصة من بداية فصل الربيع وحتى الخريف عندما تصبح الحشرات نشطة.
وقالت الوزارة إن أي شخص تعرض للعض من مثل هذه الحشرة يجب أن يزور الطبيب على الفور لإجراء الفحص اللازم.


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