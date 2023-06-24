هذه هي فاغنر

وطنا اليوم – بعد تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت في خطابه، من تهديد جماعة فاغنر القاتل من جهة، وإشارته لخطر نشوب حرب أهلية في روسيا، في ظل تمرد قائد المجموعة يفغيني بريغوجين على القيادة الروسية، يطرح السؤال من هي تلك الجماعة وكيف بدأت؟

بدأت مجموعة فاغنر، المقدر عدد منتسبيها بـ25 ألف مقاتل في روسيا، عملها لأول مرة أثناء ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، كما تقول تريسي جيرمان، أستاذة الصراعات والأمن في جامعة كينغز كوليدج بلندن.

نفسها بأنها شركة أمنية عسكرية خاصة، أسسها ضابط سابق بالقوات الخاصة ديمتري أوتكين وحملت اسمه السري “فاغنر”، بحسب وسائل إعلام دولية.

طباخ بوتين

فغيني بريغوجين هو أوليغارش روسي معروف بلقب “طباخ بوتين”، وهذا لسبب وجيه. مطاعمه وشركة تقديم الطعام الخاصة به استضافت حرفيًا وجبات عشاء حضرها بوتين وغيره من قادة العالم بمن فيهم رئيس الولايات المتحدة حينها، جورج دبليو بوش.

وبحسب وسائل إعلام دولية ارتبطت مجموعة فاغنر بعدد من انتهاكات حقوق الإنسان، لاسيما التعذيب وقطع الرؤوس، وقد حذر كبار المسؤولين الأمريكيين باستمرار من التكتيكات الوحشية لمجموعة فاغنر.

وقام بريغوجين بنفسه مؤخرًا بشيء كان سيبدو غير مقبول في زمن ما.