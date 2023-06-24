البطل العٌماني عبد الله الرواحي يتوج بطلا للرالي الوطني الثالث

وطنا اليوم – توج البطل العماني عبد الله الرواحي بلقب رالي الاردن الوطني الثالث، محققا ‏فوزه ‏‏الثالث على التوالي في بطولة الأردن للراليات لعام 2023، برفقة ملاحه الاردني عطا الحمود .

وحقق البطل الشاب عبدالله الرواحي انجازا جديدا لرياضة السيارات العمانية بمواصلة التألق الذي بدأه منذ بداية العام حيث كان وقد حققا إنجازا تاريخيا بفوزه برالي الأردن الدولي 2023،.

وعقب الفوز قال العماني :” بحمدالله حققنا المركز الاول في الجولة الثالثة من بطولة الاردن للراليات بالرغم من التحديات التي رافقتنا ابرزها ارتفاع درجات الحرارة الى جانب المراحل الخاصة المعروفة بصعوبتها الا انني وملاحي عطا الحمود بذلنا قصارى جهدنا للوصول الى خط النهاية بالمركز الأول .

وتكون رالي الاردن الوطني الثالث من 4 مراحل هي مرحلة نهر الأردن 1و2 والمطس 1و2 وبلغت المسافة الإجمالية للرالي 276.48 كم ‏‏‏منها 104.26 كم مراحل خاصة.‏

العُماني عبد الرواحي يتصدر كافة المراحل ‏

‏- المرحلة الأولى (نهر الأردن) – (مسافتها 40.79 كم): تصدر العُماني عبد الله الرواحي المرحلة بزمن 28.11 دقيقة، ولحق به في ‏‏المركز الثاني شاكر جويحان بزمن 31.31 دقيقة، واحتل الشيخ بدر الفايز المركز الثالث بزمن 32.03 دقيقة، وجاء سامي فليفل ‏‏بالمركز الرابع بزمن 32.28 دقيقة، واحتل ومصطفى عطاري المركز الخامس بزمن 32.47 دقيقة، واحتل شادي شعبان المركز ‏‏السادس بزمن 33.10 دقيقة، وجاء ‏عيسى أبو جاموس بالمركز السابع بزمن 33.48 دقيقة، واحتل إيهاب الشرفا المركز الثامن بزمن ‏‏‏34.18 دقيقة، وأحرز فيصل القماز المركز التاسع بزمن 34.54 دقيقة، وجاء هاشم كلبونة بالمركز العاشر بزمن 35.44 دقيقة، ‏‏واحتلت نانسي المجالي المركز الحادي عشر بزمن 36.44 دقيقة، واحتل الحسن الخطيب المركز الثاني عشر بزمن 39.57 دقيقة، ‏‏واحتل أمجد الشيخ المركز الثالث عشر بزمن 43.45 دقيقة.‏

‏- المرحلة الثانية (المغطس) – (مسافتها 11.34 كم): حافظ العُماني عبد الله الرواحي على التقدم في الرالي وتصدر المرحلة بزمن ‏‏‏6.49 دقائق، وبقي شاكر جويحان بالمركز الثاني بزمن 6.50 دقائق بفارق 1.0 ثانية، وتقدم سامي فليفل إلى المركز الثالث بزمن ‏‏‏6.52 دقائق، وتقدم شادي شعبان إلى المركز الرابع بزمن 6.54 دقائق، واحتل عيسى أبو جاموس المركز الخامس 6.56 دقائق، ‏‏واحتل الشيخ بدر الفايز المركز الخامس (مكرر) بزمن 6.56 دقائق، وجاء إيهاب الشرفا في المركز السابع بزمن 7.04 دقائق ، ‏‏واحتلت نانسي المجالي المركز الثامن بزمن 7.49 دقائق، وجاء هاشم كلبونة في المركز التاسع بزمن 8 دقائق، واحتل الحسن الخطيب ‏‏المركز العاشر بزمن 9.29 دقائق، واحتل أمجد الشيخ المركز الحادي عشر بزمن 11.27 دقيقة.‏

‏- المرحلة الثالثة (نهر الأردن) – (مسافتها 40.79 كم) : تصدر العٌماني عبد الله الرواحي المرحلة بزمن 30.24 ‏‏دقيقة، وجاء شاكر جويحان في المركز الثاني بزمن 31.37 دقيقة بفارق 1.13 دقيقة، وبقي سامي فليفل في ‏‏المركز الثالث بزمن 32.38 دقيقة، وجاء الشيخ بدر الفايز في المركز الرابع بزمن 32.46 دقيقة، واحتل شادي شعبان المركز الخامس ‏‏بزمن 32.59 دقيقة، واحتل عيسى أبو جاموس المركز السادس بزمن 33.05 دقيقة، وأحرز إيهاب الشرفا المركز السابع بزمن 33.56 ‏‏دقيقة، واحتلت نانسي المجالي المركز الثامن بزمن 35.37 دقيقة، وأحرز هاشم كلبونة المركز التاسع بزمن 39.16 دقيقة، وجاء أمجد ‏‏الشيخ في المركز العاشر بزمن 42.56 دقيقة.‏

‏- المرحلة الرابعة (المغطس) – (مسافتها 11.34 كم): واصل العُماني عبد الله الرواحي تقدمه وتصدر المرحلة بزمن 6.31 دقائق، وحافظ شاكر جويحان على المركز ‏‏الثاني بزمن 6.53 دقائق، بفارق 22 ثانية، وجاء في المركز الثالث الشيخ بدر الفايز بزمن 6.57 دقائق، واحتل إيهاب ‏‏الشرفا المركز الثالث (مكرر) بزمن 6.57 دقائق، وجاء شادي شعبان في المركز الخامس بزمن 7.7 دقائق، واحتل عيسى أبو جاموس ‏‏المركز السادس بزمن 7.14 دقائق، وأحرز أمجد الشيخ المركز السابع بزمن 8.54 دقائق، واحتل هاشم كلبونة المركز الثامن بزمن ‏‏‏9.53 دقائق، وتراجع سامي فليفل إلى المركز التاسع بزمن 10.12 دقائق، وتراجعت نانسي المجالي إلى المركز العاشر بزمن 18.42 ‏‏دقيقة.‏

الفائزون في الرالي الوطني الثالث ‏

– المركز الأول: العُماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود – سكودا فابيا ايفو بزمن 1.14.55 ساعة.‏

– المركز الثاني: شاكر جويحان وملاحه مصطفى جمعة – ايفو 10 بزمن 1.16.51 ساعة.‏

– المركز الثالث: الشيخ بدر الفايز وملاحه عماد جمعة – ‏ايفو 10 بزمن 1.18.42 ساعة.‏

– المركز الرابع: شادي شعبان وملاحه طارق الطاهر – ايفو 9 بزمن 1.20.10 ساعة.‏

– المركز الخامس: ‏عيسى أبو جاموس وملاحه يزن جمعة – ايفو 9 بزمن 1.21.3 ساعة.‏

– المركز السادس: سامي فليفل وملاحه سامر صفير (لبنان) – ايفو 9 بزمن 1.22.10 ساعة.‏

– المركز السابع: إيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة – ايفو 9 بزمن 1.22.15 ساعة.‏

– المركز الثامن: هاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار – بلاك ايريس بزمن 1.32.53 ساعة.‏

– المركز التاسع: أمجد الشيخ وملاحه بدر ‏الهلالات – سوبارو امبريزا بزمن 1.47.2 ساعة.‏

أبطال الكؤوس

‏- كأس المركز الأول والمجموعة “‏R5‎‏” : العُماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود.‏

‏- كأس المركز الثاني والمجموعة “‏NR4‎‏” : شاكر جويحان وملاحه مصطفى جمعة.‏

‏- كأس المركز الثالث: الشيخ بدر الفايز وملاحه عماد جمعة .‏

– كأس المجموعة ” T”: هاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار.‏

‏- كأس المجموعة “‏M‏” ‏‎: أمجد الشيخ وملاحه بدر ‏الهلالات.‏