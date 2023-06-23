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لهذه الأسباب .. بلدية اربد ترقم حاويات النظافة

منذ دقيقتين
لهذه الأسباب .. بلدية اربد ترقم حاويات النظافة

وطنا اليوم:بدأت بلدية إربد الكبرى الجمعة، مشروع ترقيم الحاويات للحد من سرقتها ولربط الأرقام بتتبع مسار الكابسات التي تقوم بتفريغها وجمعها.
وقال مدير دائرة البيئة في بلدية إربد الكبرى مأمون الزيود إن ترقيم حاويات النظافة جاء لحصر عددها في كل منطقة، حيث تم ترقيم 6344 حاوية.
وأضاف الزيود أنه تم سرقة 50 حاوية العام الماضي وتصل تكلفة الواحدة منها 250 دينار


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