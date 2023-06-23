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شكاوى من ارتفاع أسعار الدواجن في الأردن

منذ ساعتين
شكاوى من ارتفاع أسعار الدواجن في الأردن

وطنا اليوم:شكا مواطنون من ارتفاع كبير في أسعار الدواجن في المولات ومحلات النتافات في العديد من المحافظات.
وقال مواطنون: إن الأسعار ارتفعت بشكل كبير منذ بداية الأسبوع الماضي حتى الان دون معرفة الأسباب.
وأضافوا أن سعر كيلو الدجاج تجاوز دينارين و25 قرشا، فيما شكا آخرون من نقص الدواجن في المولات الكبيرة.
ودعا مواطنون وزارة الصناعة والتجارة بإعادة فرض السقوف السعرية على الدواجن كما قررت سابقا في شهر رمضان للحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر.
واستهجن المواطنون ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الكبير رغم التصريحات الرسمية المتتالية بوجود اكتفاء ذاتي من مادة الدجاج، مؤكدين أن الأسعار أصبحت تفوق قدرتهم على توفير الدجاج لأسرهم في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها المواطنون.
ومن جانبه، أكد المستشار الاعلامي و الناطق الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي إن الوزارة ستتدخل في حال وجدت أن هناك مبالغة بالأسعار، ولن تتوانى عن اتخاذ أية اجراءات في حال وجدت ضرورة لذلك.


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