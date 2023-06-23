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الحرارة الشديدة تغلف جزءًا من الصين وبكين في حالة تأهب قصوى

منذ 3 ساعات
الحرارة الشديدة تغلف جزءًا من الصين وبكين في حالة تأهب قصوى

وطنا اليوم:تم إصدار حالة الانذار الأحمر في جزء كبير من شمال الصين اليوم الجمعة، بسبب الحر الشديد، حيث اقتربت درجات الحرارة من 40 درجة مئوية، وخاصة في العاصمة بكين التي حطمت الأرقام القياسية، وفقا للسلطات الصينية.
وتشهد الصين درجات حرارة مرتفعة في فصل الصيف، وخاصة في المناطق القاحلة في الغرب والجنوب.
وشهدت الصين ظروفًا جوية متطرفة وارتفاعًا غير عادي في درجات الحرارة على المستوى المحلي، وتتسبب التغيرات المناخية في تفاقم هذا الوضع، وفقًا للعلماء.
وفي صباح الجمعة، تم إصدار 185 حالة انذار أحمر في مناطق شمال البلاد وشرقها، بما في ذلك بكين ومدينة نيانجين الكبيرة شرقًا، بالإضافة إلى المناطق المجاورة للعاصمة في هيبي وشاندونغ.
يُعد الانذار الأحمر أعلى مستوى تحذيري في خدمة الأرصاد الجوية الصينية.
وذكرت الخدمة أن هذا الانذار يتم تفعيله لأول مرة في بكين منذ عام 2014، وتتوقع ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى إلى 40 درجة مئوية


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