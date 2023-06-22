مركز تطوير الاعمال BDC يعقد جلسة مجتمعية لبحث فرص التمكين الاقتصادي للشباب في منطقة الجرف ضمن لواء الحسا

وطنا اليوم:عقد مركز تطوير الاعمال-BDC بالتعاون مع مركز تنمية مجتمع محلي الجرف – وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية شابات الجرف للخير جلسة مجتمعية وذلك بهدف بحث الفرص المتاحة في المنطقة وتحويلها لمشاريع انتاجية في المستقبل وتم ايضاً اطلاعهم على البرامج والخدمات التي يقدمها مشروع عزم “مشروع الدعم الاقتصادي لخلق فرص التشغيل الذاتي” الذي ينفذه مركز تطوير الاعمال والممول من قبل منظمة الامم المتحدة للطفولة اليونيسف (UNICEF).

وتأتي هذه الجلسة بهدف تشجيع الشباب والفتيات على التوجهه لانشاء مشاريع صغيرة مجدية اقتصادياً في المناطق الاقل حظاً وتعاني من نسب بطالة عالية ويحتاجها المجتمع المحلي وتوفر فرص عمل للشباب ضمن الفئة العمرية من 18 -24 الراغبين بفتح مشاريعهم الانتاجية الخاصة.

ويذكر ان مركز تطوير الاعمال هو مؤسسة اردنية غير ربحية تأسست عام 2004 بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال تصميم البرامج التي تسهم في دمج الشباب الاردني في سوق العمل اما للتشغيل اوالتشغيل الذاتي، ومساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال من اصحاب الافكار الريادية للبدء بمشاريعهم الخاصة اوتطوير مشروع قائم ليصبح قادر على المنافسة محلياً ودولياً.

وقد قام مركز تطوير الاعمال بتوجيهات ملكية سامية في عام 2019 إطلاق البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي “انهض” ضمن الميثاق الوطني للتشغيل الذي ينفذ ويدار من قبل مركز تطوير الأعمال BDC وبالشراكة مع البنك المركزي الأردني ومراكز تعزيز الانتاجية (إرادة) التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والذي جاء انسجاما مع الرؤية الملكية السامية في التخفيف من البطالة بين الشباب من خلال نهج التشغيل الذاتي عوضا عن الوظيفة، حيث يشتمل على مجموعة من البرامج التأهيلية والإرشاد لتمكينهم من إقامة مشاريع تنموية تحقق لهم مصدر دخل وتوفر فرص عمل. يقوم هذا البرنامج على تقديم سلسلة خدمات متكاملة فنيا وماليا تمكن الشباب من إقامة وامتلاك مشاريع انتاجية صغيرة ومتوسطة.

كما تم تنفيذ مشروع عزم بهدف خلق فرص التشغيل والتشغيل الذاتي للفتيات ضمن الفئة العمرية من 18 -24 سنة الذي ينفذه بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسف UNICEF بهدف دعم المؤسسات المحلية والافراد في المجتمعات الأكثر تأثرأ من جائحة كورونا، ومن خلال مشروع “عزم” تم الوصول الى 73 قرية ومنطقة نائية في جميع محافظة الممكلة، بالاضافة الى تنفيذ عدد من البرامج التي تتعلق ببناء القدرات للشباب وتشبيكهم مع عدة مصانع وشركات ومنشئات بهدف التشغيل. حيث يقدم المشروع عدة خدمات ابتداء من المنح المالية غير المباشرة، حيث يتولى المشروع عمليات الشراء للادوات والمعدات المطلوبة لمشروع الفتاة، والتدريب وبناء القدرات المالية والفنية ومهارات التسويق الإلكتروني، اضافة الى تشبيك مشاريع تلك الفتيات بالأسواق المحلية والفرص المتاحة في الأسواق، كما يقوم مشروع عزم بتزويد الفتيات بمختصين بالتوجيه والإرشاد حسب طبيعة كل مشروع، اضافة إلى الخبراء المهنيين والفنيين لتنظيم عمليات المشروع التي ترغب الفتاة بالبدء فيه.