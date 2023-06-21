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نمروقة: المدن الصناعية وفرت 360 ألف فرصة عمل

منذ ساعتين
نمروقة: المدن الصناعية وفرت 360 ألف فرصة عمل

وطنا اليوم:قال مساعد مدير شؤون المدن الصناعية معتز نمروقة، الأربعاء، إن المدن الصناعية وفرت 360 ألف فرصة عمل مباشرة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار الكلي وصل إلى 3 مليارات دينار.
وأضاف نمروقة، أن هناك أيضا خدمات مساندة توفر فرص عمل بالمدينة الصناعية وما حولها، مبينا أن حجم الصادرات الكلي بلغ 1.5 مليار دينار.
وأوضح، أن هناك 883 شركة عاملة في 10 مدن صناعية في الأردن.
وأشار إلى أن شركة المدن الصناعية والتي تعتبر الحاضن الأكبر للمشاريع الصناعية في الأردن، والهدف منها تنموي.
وأشار إلى وجود 13 قطاعا صناعيا يعملون ضمن المدن الصناعية.
فيما بين أن مدينة السلط الصناعية فيها 4 قطاعات صناعية مهمة بدأت بالإنتاج بالسوق حيث إن بعض الصناعات باشرت في إجراءات عمليات التصدير.
مدير مدينة السلط الصناعية محمود طملية، أكد أن المدينة الصناعية استقطبت لغاية اليوم 30 استثمارا صناعيا بقيمة 31 مليون دينار ستوفر في مراحلها التشغيلية قرابة 750 فرصة عمل


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