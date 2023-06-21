إصدار موافقة عدادات شَحن السيارات من المنازل إلكترونياً

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أنه سيتم تحويل عملية إصدار موافقات الحصول على عدادات شحن للسيارات الكهربائية من المنازل الكترونياً خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

وقال السعايدة ، إن الحصول على موافقة عدادات لشحن السيارات الكهربائية من المنازل حالياً لا تتجاوز 10 دقائق.

وأضاف أن الهيئة باشرت في تسهيل إجراءات إصدار موافقات الحصول على عدادات الشحن للسيارات الكهربائية، مشيرا إلى وجود 3 أنواع محطات للشحن ( العامة والخاصة والمنزلية).

وبين أنه هناك 2500 موافقة لتركيب عداد شحن في منازل المواطنين، حيث تم تركيب ما بين 1500- 1700 شاحن، فيما هناك 41 محطة شحن عام في محافظات المملكة جميعها، و14 محطة شحن خاصة.

وكشف السعايدة عن بدء تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن لشحن السيارات الكهربائية بتاريخ 25 / 5 / 2023 ، وذلك بهدف تغيير ثقافة الاستهلاك وعملية استخدام شحن السيارات خلال النهار والاستفادة من التعرفة المخُفضة، بالإضافة إلى تخفيض تكاليف شحن السيارات على المواطنين.

وقال إنه أصبح هناك أوقات خاصة لشحن السيارات الكهربائية، الأولى خارج وقت الذروة من الساعة 6 صباحاً لغاية 2 ظهراً، والثانية ضمن الذروة من الساعة 5 مساء ولغاية الساعة 11 مساءً، والثالثة ضمن الذروة الجزئية من الساعة 11 ليلاً ولغاية الساعة 6 صباحاً ومن الساعة 2 ظهراً ولغاية الساعة 5 مساء.

وبين أن سعر كيلو الكهربائية عند شحن السيارات خارج وقت الذروة يبلغ 9 قروش، وخلال وقت الذروة يبلغ 15 قرشاً وخلال وقت الذروة الجزئية 11,7 قرشاً، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن ساعات و أوقات الذروة كونها أعلى من التعرفة الطبيعية.