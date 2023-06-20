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“عبده موسى في ذكرى وفاته” في مثل هذا اليوم

منذ 4 ساعات
“عبده موسى في ذكرى وفاته” في مثل هذا اليوم

 

شاهد الفيديو:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0dQK4bMX6MCSFifoHDTFKreFt422Et8Qj7uGDeKj7cFBufk4Q75qqChzaAQxKEBLHl&id=100012945938268&sfnsn=wa&mibextid=VhDh1V

 

وطنا اليوم- يصادف اليوم الثلاثاء 2023/6/20 الذكرى السادسة والأربعون بوفاة الفنان الأردني الراحل عبده موسى الذي يعتبر احد رواد ورموز الأغنية الاردنية واحد مؤسسي الثرات الشعبي الأردني.
لقد رحل رحمه الله عن عمر يناهز الخمسون عاماً وهو في عز عطائه وتألقه في إحياء التراث الشعبي الأردني حيث ذاع صيته في كافة الدول العربية لموهبته المميزة في اللون الغنائي الأردني وابداعه أيضاً في العزف على آلة الربابة التي رافقت جمال ونقاء وقوة صوته .وشارك رحمه الله عام 1972 بمهرجان دولي أقيم بالمغرب حيث حصل على الجائزة الأولى على مستوى العالم بالعزف على آلة شعبية  (الربابة) وشارك أيضاً عام 1974 بمهرجان دولي أقيم في تونس وحصل على المركز الثاني وعلى مستوى العالم بقوة وجمال وعذابة الصوت.
رحم الله الفنان الاردني عبده موسى الذي كان سفيراً للأغنية الاردنية استطاع ان يبرز هوية للأغنية الأردنية في الستينات والسبعينات من القرن الماضي رغم شح الإمكانيات في تلك الفترة وعدم وجود التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي المتوفرة الآن.


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