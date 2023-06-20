بدء أولى جلسات قضية شهداء الأمن العام بالحسينية

وطنا اليوم:عقدت محكمة أمن الدَّولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين التسعة بقتل شهداء الأمن العام؛ العميد عبد الرزاق الدلابيح والنقيب غيث الرحاحلة والملازم ثاني معتز النجادا والعريف ابراهيم الشقارين.

وباشرت محكمة أمن الدولة محاكمة خلية “الحسينية الارهابية”، وسط إجراءات أمنية مشددة، ويحاكم على خلفيتها 9 متهمين بينهم متهم فار من وجه العدالة.

ونفى المتهمون الثمانية الموقوفين على ذمة القضية منذ كانون أول العام الماضي، تهم القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك،الانتساب لجماعة بقصد ارتكاب أعمال أرهابية ضد مواطني المملكة.

ونفى المتهمون حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك،القيام بعمل إرهابي من شأنه الإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياة الناس للخطر، والالتحاق بجماعات إرهابية ومسلحة والمؤامرة بقصد الفيام باعمال ارهابية والترويج لافكار جماعة ارهابية.

وقررت المحكمة وتاجيل النظر بالقضية الى بوم الثلاثاء الموافق 4 تموز/يوليو للاستماع إلى شهود النيابة بالقضية.