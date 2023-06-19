بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

مقارنات .. وإختلالات .. في التجربة الحزبية

19 يونيو 2023
مقارنات .. وإختلالات .. في التجربة الحزبية

عوض ضيف الله الملاحمه

بعد مرور ما يقارب ال ( ٣٣ ) عاماً على السماح للأردنيين بتأسيس الأحزاب ، أرى انه من الضروري عمل وقفة تقييمية ، جادة ، وعقلانية ، ومنصفة لتقويم ، وتصويب المسار ، والتأشير على الإختلالات ، وإبراز الإيجابيات لتعظيمها .

كوني كنت حزبياً قبل ( ٥٨ ) عاماً .ولأنني أعتبر نفسي متابعاً جيداً للحياة السياسية والحزبية في الأردن ، منذ ستينات القرن الماضي ، وخاصة بعد ما إصطُلح على تسميته عودة الحياة الديمقراطية . يضاف الى ذلك كتاباتي في الشأن العام ، أرى انه يمكنني من قول كلمة حق جريئة بعيدة عن الشخصنة ، لأن همي الوحيد يتمحور حول مصلحة وطني الحبيب .

ولإتاحة فرصة للمقارنة ، إسمحوا لي في مقدمة تكون بدايتها طرح سؤال كبير وهامٌ جداً :— لماذا كان الشباب يتهافتون على الإنتساب للأحزاب القومية والشيوعية تحديداً ، رغم مخاطر الإنتساب اليها ، ورغم أنها مليئة بالمغارم ، وخالية من المغنائم ، بينما يعزفون عن الإنتساب الى الأحزاب الحالية رغم كثرة الإغراءات !؟ لم أذكر الأحزاب الدينية التي أُكِنُّ لها كل الإحترام ، لأنها كانت مُرخصة من قِبل النظام .

وهنا سوف أُجيب على هذا السؤال ولو جزئياً . أرى ان السبب ، لأن أحزاب الخمسينات ، والستينات ، والسبعينات كانت تحمل هموماً وطنية ، وقومية ، وحتى أُممية . ثم لأنها كانت أحزاباً جادة ، تصقل الشخصية ، لديها فكر ، وإنضباط ، وبعيدة كلياً عن الفردية ، ليس مثل أحزابنا المُعلبة الحالية ، التي يمكنني من خلال آليات تأسيسها أن أُسمي لكم أسماء الأشخاص ( حرام ان يطلق على أغلبهم شخصيات ) لأنهم أسسوا الأحزاب لمنافع ذاتية ، لإعادة إنتاج أنفسهم في المناصب العليا في المرحلة القادمة .ثم لابد من الإشارة الى ان النهج العدائي ، والضدّي للأحزاب ما زال موجوداً في مُخيخ الجهات ذات العلاقة .

كان الحزبيون خاصة القوميون ، والشيوعيون مطاردون الا ان اعداداً كبيرة من الأردنيين غامروا وإنتسبوا لتلك الأحزاب . لأن لديها فكر ، ولديها إنضباط ، وكانت تستحق المغامرة . لأنك بالإنتساب اليها تخرج من أنانيتك ، ومن جِلدك ، ومن إنتماءك الأصغر الى إنتماءات كُبرى عظيمة .

وللعلم ، أنا لا أتفق مع من يقول أن تلك الأحزاب قد فشلت . الحقيقة أنها أُفشِلت . لأن كل دهاء دول العالم الكبرى ، والأنظمة العميلة التابعة لها عملت بإخلاص للإجهاز عليها . ليقابل ذلك إنتشار الرأسمالية البغيضة ، المتوحشة ، اللاإنسانية والتي هي فشلت لأن بذور فنائها تكمن في جشعها ، وفرديتها المقيتة اللاإنسانية . فإنقسام حزب البعث العرب الإشتراكي مثلاً ، وتنافر جناحية لم يأت لأسباب تنظيمية او فكرية بل بإستهداف خبيث من الإستعمار وأعوانه . وكذلك الشيوعية التي ترصّد لها الغرب بِكُلِّيته ليدمرها من داخلها عبر عملاء تمت زراعتهم في أحشاء الحزب . لكن يجب ان لا يغيب عن البال أنه كانت هناك أخطاءاً في المسيرة ، لأن إرتكاب الأخطاء سمة إنسانية فطرية .

وهناك نماذج مضيئة على نزاهة وإستقامة بعض قادتها ، فمثلاً : كيف كانت مسيرة الزعيم / جمال عبدالناصر ، وصفاته الفردية ، ونزاهته ، حيث كانت مدخراته عند وفاته (٢٨٠٠ ) جنيه مصري . وكيف كانت مسيرة المهيب / احمد حسن البكر ؟ حيث ان إبنه الأكبر / هيثم كان يود دراسة الطب في جامعة بغداد ، ولأن معدله قلّ عن ال ( ٩٠ ٪؜) بكسور ، أعاد الثانوية ، ودخل كلية الطب بعد حصوله على معدل يزيد عن ال ( ٩٠ ٪؜) . ثم كيف كانت مسيرة الشهيد الحي / صدام حسين ؟ حيث لم يجدوا لديه أية أموال ، وها هي عائلته الكريمة بإستضافة كرماء عرب . ووجدوا حوالي ( ٦٠ ) عقاراً كلها كانت مسجلة بإسم رئاسة الجمهورية . وأبلغ دليل ما قاله الشهيد / صدام وهو أمام المقصلة حيث نطق بالشهادتين ، وحيّا العروبة وفلسطين ، بثبات متفرد لم تشهده الإنسانية منذ بدء الخليقة . ولو لم يكن معتقده العروبي صارماً وحازماً لإستجاب لعرض الشيخ زايد العروبي الأصيل ، والعرض الروسي . او لإستجاب لعرض وزير الدفاع الأمريكي الذي سلمه شيكاً على بياض ليكتب الرقم الذي يريده بالمليارات والمطلوب منه جملة واحدة فقط ، تدعو لوقف نضال العراقيين ضد المحتل الامريكي .

وللدقة والمصداقية ، إن الجهات الرسمية المسؤولة عن الأحزاب ، هي التي تضع العصا في دواليبها . وأبلغ دليل ما حصل مؤخراً ، عندما تم الطلب من الأحزاب إعادة تصويب أوضاعها القانونية . فمثلاً : لماذا يُطلب من المنتسب للحزب الحصول على حسن سلوك !؟ لماذا لم يتم إعتبار الإنتساب للأحزاب مثل الإنتساب للجمعيات ذات النفع العام ؟ والحزب الجيد يراقب تصرفات أعضائه ويُخضِع المخالف لعقوبات صارمة . الحزبية هي هبّة او حالة نهوض شعبي جماهيري ، تغلي بمطالب وطنية وقومية واجبة التحقق بالنضال ، عندها تُنتج الأحزاب .

إستعصاء نجاح التجربة الحزبية الأردنية يعود الى أسباب ، أولها :— عدم وجود النية للدولة الأردنية للسماح بتأسيس أحزاب جدية ، جادة ، ذات برامج . وثانيها : — الهدف هو إنشاء أحزاب شكلية فارغة ليست ذات نهج . وذلك لغايات إرسال رسالة لدول الغرب بأن لدينا أحزاب . وثالثها :— وضع قوانين تعمتد على المُحددات والتقييد الشديد ، فبذور فناء الأحزاب تكمن في قانونها . ورابعاً :— أن الهدف المُستتر لتشكيل الأحزاب هو أن الدولة تود إعادة إنتاج رجالاتها تحت يافطات حزبية .

وللتدليل أرى أنه من الجدير التطرق الى مرحلة التصويب التي مرت بها الأحزاب الأردنية ، والتي أرى أنها إتصفت بمرحلة شديدة القسوة على الأحزاب ، وبدل ان تكون الجهات المشرفة على الأحزاب عوناً لها كانت عبئاً عليها . حيث من السهل إكتشاف ان هناك نوايا مسبقة لإخراج بعض الأحزاب وإفقادها شرعية وجودها . وتمثل ذلك في إستهداف حزب الشراكة والانقاذ مثلاً ، وإختلاق العقبات أمام فرصة تصويب أوضاعه . ويتبدى لي أن قيادة الحزب كانت مرتبكة ، حيث أنهم عجزوا عن تفويت فرصة إستهدافهم . وأرى أن السبب تمثل بفقد الحزب للفقيه الدستوري صديقي معالي المرحوم الدكتور / محمد الحموري ، فإهتز الحزب بفقده . بينما نرى الثبات ، والصرامة ، والدقة ، والمُجاهدة لدى قيادة حزب البعث العربي الإشتراكي الأردني ، فلم تترك لا شاردة ، ولا واردة ، ولم تعطِ أية فرصة للهيئة للتحجج ، والتسويف ، والمماطلة ، فنجح الحزب نجاحاً باهراً في تحقيق التصويب لأوضاعه بطريقة أذهلت المتابعين داخل الأردن وخارجه . حتى أنهم فوتوا الفرصة على المتربصين في العراق ، الذين إستخدموا كل وسائل الضغط حتى وصل درجة التهديد بالتأثير على مصالح الأردن الإقتصادية في علاقاته مع العراق ، حتى ان الأردن الرسمي أصبح ( مثل بالع الموس ) ، ولم ينبس الأردن الرسمي ببنت شفه ، بينما تصدى الأحرار لهذا التدخل السافر في شأننا الداخلي .


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

07:18

فلسطين: هل هي قضيتنا الأولى ؟

06:53

وزير الصحة يسحب الشكوى التي قدمها ضد الطراونة

06:46

اول حديث للنائب محمد العكور

06:37

استشهاد الرائد الطيار علي الحراسيس

22:15

توقيع اتفاقيات لإنشاء فروع لمصانع في 4 محافظات ضمن المبادرة الملكية للفروع الإنتاجية

21:47

لا يمكن هزيمة الكاتب ..هشام عودة نموذجاً وملهِماً !!

21:41

يوم وظيفي في الرصيفة بمشاركة 60 شركة لتوفير 150‪0 فرصة عمل

20:54

منتدى الاستراتيجيات: تحسن أداء مؤشر الازدهار الأردني

20:50

وفد سياحي رسمي أردني يختتم زيارة عمل الى اليابان

20:46

تواجد أمني كثيف في بلدة الطيبة على إثر وفاة معاذ القرعان

20:35

العزام تولي أهمية للشراكات الاقليمية والعالمية لتحقيق التحول الطاقي بالاعتماد على الطاقة المتجددة

20:29

عدنان حمد : مستوى النشامى مطمئن

وفيات

استشهاد الرائد الطيار علي الحراسيسوفيات الاثنين 19-6-2023وفيات الجمعة 16-6-2023أمين عام وزارة الخارجية السابق في ذمة اللهوفيات الخميس 15-6-2023