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تواجد أمني كثيف في بلدة الطيبة على إثر وفاة معاذ القرعان

19 يونيو 2023
تواجد أمني كثيف في بلدة الطيبة على إثر وفاة معاذ القرعان

وطنا اليوم:فجعت بلدة الطيبة غرب محافظة إربد الأردنية بوفاة الشاب معاذ القرعان، مساء الاثنين، متأثرا بإصابته برصاصة في رأسه خلال مشاجرة وقعت مساء الأحد في ذات البلدة.
وفي التفاصيل التي رواها أحد المقربين من العائلة ، فإن الشجار الذي نشب بين المتوفى (معاذ) وآخرين كان بسبب خلافات مالية ليتطور إلى مشاجرة مسلحة تبادل فيها طرفي الشجار اطلاق النار، ليصاب معاذ بطلقة في رأسه ما أسقطه على الأرض وتم نقله إلى المستشفى.
وأضاف أنه فارق الحياة ،مساء الاثنين، بعد أن صارع الموت لساعات طويلة منذ ليلة البارحة.
وقام ذوو معاذ الرقرعان بإعلان وفاته ونعيه على صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

تواجد أمني كثيف في البلدة
وذكر شهود عيان أن الأجهزة الامنية الأردنية تطوق البلدة منذ الليلة الماضية فور وقوع الجريمة، خاصة منطقة “مندح” التي يسكن بها ذوي القاتل تحسبا لأي تداعيات على خلفية جريمة القتل التي وقعت.
وأكدوا أن القاتل وذويه قد خرجوا من البلدة فور وقوع الحادثة، وقبل وفاة (معاذ) تجنبا لوقوع المزيد من الضحايا ووفقا للعرف العشائري الأردني.
من جهة أخرى، أكد مصدر أمني أن جميع الأطراف التي اشتركت في المشاجرة في قبض الأمن العام، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتحويلهم إلى القضاء وفقا للاجراءات الرسمية


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