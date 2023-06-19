العزام تولي أهمية للشراكات الاقليمية والعالمية لتحقيق التحول الطاقي بالاعتماد على الطاقة المتجددة

وطنا اليوم: اكدت أمين عام وزارة الطاقة والثروة العدنية المهندسة أماني العزام اليوم الاثنين أهمية الشراكات على المستويين الاقليمي والعالمي لتحديد الفرص ومواءمة الموارد والكفاءات وصولا الى التحول الطاقي بالاعتماد على الطاقة المتجددة.

وقالت العزام في ورشة عمل ” شهادة الهيدروجين الاخضر” أن أزمتي المناخ والطاقة من التحديات التي تجعل من الانتقال الطاقي نحو توفير امدادات طاقة نظيفة ومتنوعة وآمنة أولوية قصوى للحكومات في جميع انحاء العالم، مشيرة الى الدعم والتعاون المشترك بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومع الحكومة الألمانية ممثلة بالمؤسسة الالمانية للتعاون الدوليGIZ نيابة عن الوزارة الاتحادية الالمانية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخيBMWK في تنفيذ المشروع الدولي PtX-Hub والذي ينطوي على انتاج أنواع من الوقود والمواد الكيميائية الخالية من الكربون باستخدام الكهرباء المتجددة.

وأضافت أن الاردن يعمل حاليا على زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة من خلال إعداد دراسة تخزين الطاقة الكهرومائية وتحسين الشبكة الكهربائية والربط الكهربائي مع الدول المجاورة، و تطوير استراتيجة الهيدروجين الأخضر وصولا الى تحويل الاردن مركزا لانتاج وتصدير الهيدروجين الاخضر ومنتجات PtX مستقبلا الى أسواق الدول الصناعية، مدللة بالامكانات الكبيرة التي يمتلكها الاردن في إنتاج الطاقة المتجددة وقربه من السوق الاوروبي كسوق للطلب.

وتهدف ورشة العمل التي ينظمها مشروع الشراكة الاردنية- الالمانية في الطاقة وحضر ها ممثلون عن كافة الجهات الشريكة والمعنيين بمشاريع الهيروجين الى تقديم رؤى حديثة و إتاحة النقاش حول الإطار التنظيمي للمحاسبة على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري واستدامة إنتاج هيدروجين الاخضر ومنتجات PTX.