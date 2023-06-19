مذكرة تفاهم مع «الخارجية البريطانية» لتمويل «استدامة ++»

وطنا اليوم:وقع الدكتور محمد صالح الطراونة مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مذكرة تفاهم مع مكتب الخارجية البريطانية للكومنولث والتنمية ممثلًا بمديرة التنمية في السفارة البريطانية في عمان أنجيلا سبيلزبيري، وذلك لتمويل برنامج “استدامة ++” للفترة (2023-2025) عبر منحة مالية بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني.

هذا وقد أفاد الدكتور الطراونة بأن هذه المنحة الكريمة من الحكومة البريطانية الصديقة تأتي استمراراً لدعم برنامج “استدامة ++”، وعبر إطار شامل لدعم برامج الحماية الاجتماعية في المملكة من قبل مكتب الخارجية البريطانية للكومنولث والتنمية والذي تبلغ قيمته الإجمالية 65 مليون جنيه إسترليني لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية. وقال إنه من المتوقع أن تغطي قيمة المنحة دعم لحوالي (34) ألف مؤمناً عليه جديد بمظلة الضمان الاجتماعي خلال فترة التمويل.

كما أضاف، بأن برنامج “استدامة ++” يُقدم الدعم المالي للفئات المستهدفة بمنهجية دعم مزدوجة؛ تقوم على دعم اشتراكات العاملين في المنشآت المستهدفة وكذلك للعاملين لحسابهم الخاص وبقيمة 30 دينار شهرياً لكل مشترك تودع في حساب المنشآت وحساب العاملين لحسابهم الخاص لدى المؤسسة، وكذلك تقديم بدل حافز شمول وبقيمة 100 دينار تصرف لأربع مرات في حسابات المؤمن عليهم خلال 12 شهراً، وهي مدة الاستفادة من البرنامج.

وقد أكد الطراونة، بأن الهدف الأساسي من البرنامج هو توسعة الشمول بالضمان الاجتماعي، عبر دعم انتقال العاملين من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وبطريقة سلسة ومرنة ولا تشكل أي عبء عليهم أو على أصحاب العمل تجاه اشتراكات الضمان الاجتماعي ولفترة مريحة.

على صعيد متصل، أكد الدكتور الطراونة شكره إلى الدول الداعمة لبرنامج “استدامة ++”؛ مملكة هولندا ومملكة النرويج والمملكة المتحدة، حيث يتم تنفيذ البرنامج من قبل المؤسسة وبتنسيق مع منظمة العمل الدولية، كما وأكد شكره إلى الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي لدورها في حشد المانحين تجاه دعم جهود الحماية الاجتماعية في المملكة.

تجدر الإشارة الى أن برنامج “استدامة ++”، يهدف إلى توسعة الشمول بالضمان الاجتماعي والمساهمة بالانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، ومن خلال الوصول لشرائح جديدة من العمالة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث يستهدف المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر التي يعمل بها عشرة عمّال فأقل بغض النظر عن جنسيتهم وكذلك الأفراد العاملين لحسابهم الخاص سواءً الأردنيين أو غير الأردنيين. مع التركيز على الإناث والعاملين من اللاجئين السوريين بنسب محددة تبعاً للبرنامج.

أما مديرة التنمية في السفارة البريطانية في عمان أنجيلا سبيلزبيري، فقد أفادت بأن الحكومة البريطانية ممثلة مكتب الخارجية البريطانية للكومنولث والتنمية، تحرص على تقديم الدعم لجهود المملكة الأردنية الهاشمية في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية والتوسع فيها، وخاصة للفئات الأكثر حاجة بما فيهم العاملين من اللاجئين السوريين والنساء العاملات، وذلك لغايات شمولهم وتحفيزهم على الاستمرار بالشمول بالضمان الاجتماعي، لما لذلك من أهمية كبرى في حمايتهم من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، والتي من الممكن أن يتعرضوا لها، وقد عبرت عن سعادتها بالعمل مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال برنامج “استدامة ++” جنباً إلى جنب مع مملكة هولندا ومملكة النرويج.