وطنا اليوم – قالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب مساء يوم الأحد، أن فاتح ذي الحجة سيكون يوم الثلاثاء الموافق لـ20 يونيو الجاري.

ووفق المصدر نفسه، فإن عيد الأضحى بالمملكة سيكون يوم 10 ذي الحجة الموافق لـ 29 يونيو 2023 حسب التقويم الميلادي.

وقالت الوزارة في بلاغ مساء الأحد “تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1444هـ بعد مغرب يوم الأحد 29 ذي القعدة 1444هـ، الموافق لـ18 يونيو 2023، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، وأكدوا جميعا عدم ثبوت رؤيته”.

وأضاف المصدر “وعليه سيكون فاتح شهر ذي الحجة هو يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، وعيد الأضحى المبارك هو يوم الخميس 10 ذي الحجة 1444 هـ الموافق لـ29 يونيو 2023”.

وفي وقت سابق، أعلنت المملكة العربية السعودية أن 28 يونيو موعد عيد الأضحى للعام 2023، مشيرة إلى أن يوم الاثنين هو غرة ذي الحجّة الموافق 19 يونيو 2023، على أن يكون يوم الثلاثاء بعد المقبل يوم “وقفة عرفة”.