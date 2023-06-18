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أورنج الأردن تجدّد اتفاقيتها مع شركة الأجيال لإعادة التدوير

منذ ساعة واحدة
أورنج الأردن تجدّد اتفاقيتها مع شركة الأجيال لإعادة التدوير

وطنا اليوم-أعلنت أورنج الأردن عن تجديد اتفاقيتها مع شركة الأجيال لإعادة تدوير المواد الصلبة، وذلك من أجل التخلص من النفايات القابلة للتدوير الناتجة عن عمليات الشركة ونقلها إلى المواقع المعدّة لغايات إتلافها وإعادة تدويرها بما يتناسب مع الإجراءات المسؤولة بيئياً، وذلك في إطار جهود أورنج البيئية على مستوى الشركة وخارجها.

وبموجب الاتفاقية، تم تزويد أورنج بعدد من الحاويات حسب نوع النفايات القابلة للتدوير في مبنى الإدارة العامة الكائن في العبدلي وكافة المباني التابعة لها، بما في ذلك حاويات للورق ومشتقاته وللبلاستيك ومشتقاته، بالإضافة إلى حاويات مخصصة للمعادن كالألمنيوم والقصدير وأشكالها من العلب والأغطية، كما ستقوم شركة أجيال بنقل وتدوير النفايات الصادرة عن دائرة النقل والأسطول كالإطارات المستهلكة والزيوت والبطاريات.

وأكدت أورنج الأردن على أهمية هذه الشراكة ضمن التزام أورنج كشركة خضراء ومزوّد رقمي رائد ومسؤول بالممارسات والإجراءات المسؤولة بيئياً على كافة مستويات الشركة، وبدءاً من المبنى الرئيسي ووصولاً لمعارضها ومواقعها الفنية، لا سيما وأن الشركة تبنت على مدار الأعوام السابقة مجموعة متكاملة من الخطوات الرائدة في هذا المجال، في مقدّمتها تبني الاقتصاد الدائري، تعزيز كفاءة الطاقة المستخدمة والتوجّه لمصادر طاقة نظيفة ومتجددة.

وتعدّ حماية البيئة، لمواجهة التغير المناخي والحد من الأضرار البيئية، أولوية ضمن استراتيجية مجموعة أورنج العالمية “قيادة المستقبل” واستراتيجية الشركة للمسؤولية الاجتماعية.

يذكر أن أورنج الأردن اتخذت خطوات عدّة للحد من استخدام الورق والبلاستيك منها شحن الرصيد إلكترونياً، والشريحة الرقمية واستخدام رمز الاستجابة السريعة QR code بدلاً من البروشورات الورقية في المعارض، وخفض كمية البلاستيك في الشرائح البلاستيكية إلى النصف، والأكياس الصديقة للبيئة والقابلة للتحلل في معارضها، بالإضافة إلى استخدام خدمة الفواتير الإلكترونية.

هذا وحققت أورنج الأردن نجاحاً باهراً في تغطية ما يزيد على 58% من احتياجاتها من الطاقة في عام 2022 وخفض انبعاثات الكربون بمقدار 116 كيلو طن حتى الآن بفضل محطات أورنج للطاقة الشمسية، وذلك في إطار التزام المجموعة العالمية بالحد من انبعاثات الكربون بنسبة 30% بحلول العام 2025 وإلى الصفر بحلول العام 2040.

 

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني:  www.orange.jo


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