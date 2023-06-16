وفيات وإصابات إثر اجتياح عواصف مخيفة لولاية تكساس

وطنا اليوم:تسبب زوبعة مخيفة ضربت شمال تكساس بدمار واسع، ما أدى إلى وفاة 3 أشخاص وجرح نحو 100 آخرين.

وأصدرت عدد من الولايات الجنوبية، الخميس، تحذيرات بالتزامن مع اجتياح عواصف خطرة تؤججها درجات الحرارة المرتفعة، حاملة معها زوابع وعواصف رعدية وتساقط حبات برَد بحجم كرات الغولف.

واجتاحت زوبعة عنيفة مساء الخميس، بيريتون، البلدة التي تعد 8 آلاف نسمة في شريط تكساس.

وأظهرت مشاهد مصورة التقطتها طائرات مسيرة خاصة بمراقبة العواصف، العديد من المباني ومنها منازل متنقلة، وقد دُمرت أو لحقت بها أضرار، وأشجار مقتلعة وسيارات منقلبة.

وقال مسؤول: إن ثلاثة أشخاص قتلوا فيما يتلقى نحو 100 شخص العلاج في مستشفيات محلية من إصابات طفيفة إلى بالغة. ونُقل بعض المصابين إلى مراكز للعلاج من الصدمة، وفق المسؤول