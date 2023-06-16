غسل سطح الكعبة المشرفة باستخدام الذكاء الإصطناعي

وطنا اليوم:نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في المملكة العربية السعودية، أعمال غسيل سطح الكعبة المشرفة الدورية، خلال مدة لا تتجاوز 20 دقيقة.

وأنجزت عمليات الغسيل عبر فريق مختص استخدم خرائط الذكاء الاصطناعي.

وقالت وسائل إعلام سعودية، اليوم الخميس، “إن عملية التنظيف تضمنت عدة مراحل، تتمثل في كنس سطح الكعبة المشرفة وإزالة الأتربة، ثم مسح السطح كاملاً، وحامل الكسوة والجدار الحائط، إلى جانب باب سطح الكعبة من الخارج بالأقمشة المبللة”.

وأُجريت عمليات تنظيف سطح الكعبة المشرفة عبر منظومة عمل تتضمن الوسائل التقليدية إضافة إلى الذكاء الاصطناعي.

كانت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية استحدثت خططاً تطويرية لعمليات التنظيف، عن طريق التطبيق الذكي المزود بتقنية خرائط الذكاء الاصطناعي، وبمميزات تتضمن المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، في توقيت شحن لمدة 4 ساعات ومدة عمل تقدر بنحو 3 ساعات ومساحة تغطية تقدر بـ180 متراً مربعاً، وقوة شفط 2000 باسكال