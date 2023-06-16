6 مليارات دولار لدعم النازحين داخل سوريا وخارجها

وطنا اليوم:تعهد مانحون دوليون في مؤتمر استضافه الاتحاد الأوروبي في بروكسل بتقديم 5.6 مليار يورو (6.13 مليار دولار) لمساعدة سوريا بعد أن فاقم زلزال في فبراير محنة سكان يعانون أصلا من الفقر بسبب الصراع الدائر منذ عام 2011.

وتشمل التعهدات 4.6 مليار يورو لعام 2023 ومليار يورو لعام 2024 وما بعده لدعم النازحين داخل سوريا والفارين إلى الدول المجاورة.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 3.8 مليار يورو في شكل منح، منها 2.1 مليار من المفوضية الأوروبية و1.7 مليار من حكومات الاتحاد الأوروبي.

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارحية في الاتحاد الأوروبي “بصفته أكبر مانح للشعب السوري، يتعين على الاتحاد الأوروبي، ونريد نحن، ضمان أن يظل وضعهم على رأس جدول الأعمال الدولي”.

وأضاف “المؤتمر ليس فقط أكبر حدث سنوي للتبرعات لسوريا، بل أيضا منصة لتأكيد التزام المجتمع الدولي بحل سياسي كامل وشامل للصراع في عامه الثالث عشر”.

وقالت ثلاث منظمات في الأمم المتحدة إن الاحتياجات في سوريا هائلة وحذرت من أنه لم يجر حتى الآن إلا تحصيل عُشر التمويل المطلوب لعام 2023.

وقال رؤساء المنظمات الثلاث التابعة للأمم المتحدة إنهم يأملون في مستوى مماثل من التعهدات التي بُذلت لسوريا وجيرانها في مؤتمر مماثل العام الماضي وبلغت 6.7 مليار دولار