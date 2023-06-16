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مصرع 15 شخصا جراء حادث سير في كندا

16 يونيو 2023
مصرع 15 شخصا جراء حادث سير في كندا

وطنا اليوم:لقي 15 شخصًا على الأقل على مصرعهم الخميس في حادث تصادم بين شاحنة وحافلة صغيرة في مقاطعة مانيتوبا في وسط كندا، وفقًا لتصريحات الشرطة الكندية.
وأعلن، المتحدث باسم الشرطة الملكية الكندية، روب هيل في مؤتمر صحفي أن “15 شخصًا قد لقوا حتفهم”، وأضاف “تم نقل 10 أشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج”.
وأشار هيل إلى أن معظم ركاب الحافلة، التي كانت تقل حوالي 25 شخصًا، كانوا من كبار السن، في الوقت الذي أعلنت فيه الشرطة الكندية عبر حسابها على تويتر أنها استجابت لـ “حادث اصطدام أدى إلى وقوع عدة إصابات” قرب بلدة كاربيري.
ووفقًا للتقارير الإعلامية، فإن الحافلة الصغيرة مخصصة لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد نشرت رئيسة حكومة مانيتوبا، هيذر ستيفانسون، تغريدة قالت فيها “إن قلبي مفطور لهذا الحادث المأساوي الذي وقع قرب كاربيري.. أنا أعرب عن أصدق التعازي لجميع المتضررين”.
وعقب ذلك، طلبت الشرطة الكندية من السائقين تجنب المنطقة التي وقع فيها الحادث وتسهيل وصول سيارات الإسعاف إلى المكان، تزامنا مع إغلاق الطريق السريع في كلا الاتجاهين.
يشار إلى أن عام 2018 قضى 15 شخصا في حادث اصطدام وقع في مقاطعة ساسكاتشوان (غرب) المجاورة بين شاحنة وسيارة تقل لاعبي هوكي من الفتيان


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