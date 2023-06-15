إصابة 9 أشخاص بحادث تصادم بين مركبتين بجرش

وطنا اليوم:أصيب 9 أشخاص بحادث تصادم بين مركبتين في منطقة دبين غربي محافظة جرش

وقال مدير مستشفى جرش الحكومي صادق العتوم، الخميس، إن الإصابات وصلت لمستشفى جرش الحكومي، حيث تم إدخال 4 إصابات وصفت 3 منها بالمتوسطة وإصابة واحد سيئة

وأضاف العتوم، أن الإصابات التي لم يتم إدخالها الى المستشفى وصفت حالتهم بالحسنة وتم إجراء الإسعافات الأولية لها، مشيرا إلى أن الإصابات أسعفت إلى المستشفى من قبل كوادر الدفاع المدني