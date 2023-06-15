الفايز يزور عددا من المشاريع لمستثمرين اردنيين في الامارات

وطنا اليوم:قام مجلس الأعيان فيصل الفايز في اطار الزيارة التي يقوم بها الى دولة الامارات العربية بزيازة عدد من المشاريع الاستثمارية لمستثمرين اردنيين ومنها، مشروع “القناة” في إمارة أبو ظبي.

ورافق الفايز في زيارته رئيس مجلس رجال الاعمال الاردني الاماراتي محمد المعايطه وعدد من اعضاء المجلس والمستثمرين الاردنيين في الامارات العربية.

ويعد مشروع القناة الذي تبلغ تكلفته حوالي مليار دولار، واحد من أهم المشاريع التي يقوم عليها رجل الأعمال الأردني فؤاد مشعل، والذي يتضمن عدد من المولات ومدن الالعاب والمقاهي والمطاعم والحديقة البحرية التي تضم كافة انواع الاسماك والحيوانات البحرية اضافة الى قاعات الالعاب الافتراضية والمؤتمرات والمسارح ودور السينما.

وأشاد الفايز بالمشروع والمشاريع المقامة من قبل مستثمرين اردنيين في دولة الامارات، واشاد بحجم الاستثمارات الاردنية في دولة الامارات والتي تأتي كنتيجة لعمق العلاقات الاخوية الاردنية الاماراتيه.

وكان رئيس مجلس الاعيان قد التقى بعدد من المستثمرين صباح اليوم الخميس بمقر مجلس رجال الاعمال الاردني الاماراتي، واستمع الفايز إلى الدور الكبير الذي يقوم به مجلس الأعمال لجهة إقامة الاستثمارات المشتركة مع رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين من أجل خدمة الاقتصاد الأردني وإقامة الاستثمارات المتنوعة في الأردن.

وعرض الفايز رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني للتحديث الاقتصادي والتي تهدف إلى النهوض بالاقتصاد الأردني وتسهيل إجراءات الاستثمار في المملكة وايجاد البيئة الاستثمارية الجاذبة