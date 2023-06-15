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السجن لمحتال أوهم الأردنيين بجائزة نقدية

15 يونيو 2023
السجن لمحتال أوهم الأردنيين بجائزة نقدية

وطنا اليوم:أوقف مدعي عام لواء الرصيفة، منشئ صفحات مزيفة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تحمل اسم الأميرة آل سعود،أوهم من خلالها عددا من الأشخاص بحصولهم على جوائز نقدية بقيمة 10 آلاف دينار أردني.
ووجه المدعي العام للمشتكى عليه تهمة الاحتيال مقررا توقيفه أسبوعا قابل للتجديد على ذمة القضية.
وقال مصدر ، إن المشكى عليه أنشأ صفحات مزيفة، تحمل أسماء مختلفة لشخصيات غير أردنية، وتحمل اسم الأميرة ريم آل سعود على “فيس بوك”، ويرسل خلالها المشتكى عليه رسائل تبلغ صاحب الحساب، فوزه بجائزة نقدية بقيمة 10 آلاف دينار أردني.
وأضاف المصدر، أن المشتكى عليه يطلب من صاحب الحساب إرسال حوالة نقدية بقيمة 300 أردني، ليقوم بإرسال قيمة الجائزة النقدية له من خلال حوالة مالية.
وأشار المصدر بمتابعة الصفحات المزيفه، تمكنت وحدة الجرائم الإلكترونية ومن خلال العاملين بها، من تحديد هوية صاحب الصفحة والتعرف عليه،حيث جرى إلقاء القبض عليه، وإحالته إلى القضاء


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