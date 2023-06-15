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القبض على 7 تجار ومروجين للمخدرات في الرصيفة وعوجان ومصنف خطر في البادية الجنوبية

15 يونيو 2023
القبض على 7 تجار ومروجين للمخدرات في الرصيفة وعوجان ومصنف خطر في البادية الجنوبية

وطنا اليوم:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات وبناء على المعلومات التي جُمعت حول عدد من الاشخاص ممن يقومون بنشاطات جرمية مرتبطة بالاتجار وبترويج المخدرات في مناطق لواء الرصيفة وعوجان في محافظة الزرقاء فقد نفذوا حملة امنية موسعة ضمن تلك المناطق.
وأكّد الناطق الاعلامي ان الحملة افضت الى القاء القبض على سبعة تجار ومروجين للمخدرات بعد مداهمة اماكنهم وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة وبوشرت التحقيقات معهم تمهيدا لاحالتهم للقضاء .
وفي ذات السياق فقد داهمت قوة امنية مطلوباً مصنفاً بالخطر وبحقه 13 طلبا امنيا بقضايا المخدرات بعد معلومات وردت لادارة مكافحة المخدرات حول مكان تواجده في احدى مناطق البادية الجنوبية ، إذ القي القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه.


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