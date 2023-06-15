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شكاوى من عودة ارتفاع أسعار الدواجن في الأردن

15 يونيو 2023
شكاوى من عودة ارتفاع أسعار الدواجن في الأردن

وطنا اليوم:أكدّ الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، مراقبة أسعار الدجاج في الأسواق، بعد ورود شكاوى حول ارتفاعها في بعض المناطق.
وقال البرماوي، إنّ أسعار الدجاج في السوق المحلية بشكل عام معتدلة، بناءً على الجولات التي تقوم بها فرق التفتيش الخاصة بالوزارة.
وأشار إلى أنّ الوزارة ألغت السقوف السعرية للدجاج بعد عودة أسعاره إلى الانخفاض بعد فترة شهر رمضان المبارك.
وبين أنّ كوادر التفتيش ومن خلال ورود بعض ملاحظات من جهات إعلامية فإنّها ستقوم بالتفتيش على المواقع التي وردت بحقها شكاوى ارتفاع الأسعار بشكل كبير


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