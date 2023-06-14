إصابة أحد حجاج فلسطين جرّاء حادث سير في السعودية

وطنا اليوم:أصيب أحد الحجاج الفلسطينيين، الأربعاء، بجروح جراء حادث سير تعرضت له الحافلة التي يستقلها في منطقة تبوك شمال المملكة العربية السعودية أثناء توجهه لآداء مناسك الحج.

وقالت مصادر من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إن أحد حجاج المحافظات الشمالية أصيب بجروح، إثر اصطدام حافلة الحجاج الفلسطينيين بمركبة في منطقة تبوك ما أدى الى اصابته في يده إلى جانب رضوض طفيفة لعدد من الحجاج، وجرى نقلهم الى أحد المستشفيات.