جامِعَةُ اَلْبَتْرا تَفْتَحُ بَابَ القَبولِ لِلطَّلَبَةِ العِرَاقِيِّينَ اعْتِبَارًا مِنْ بِدايَةِ الفَصْلِ الصَّيْفِيِّ 2023

وطنا اليوم:تُعْلِنُ جامِعَةُ اَلْبَتْرا عَنْ بَدْءِ القَبولِ وَاَلْتَسْجيلِ لِلطَّلَبَةِ العِرَاقِيِّينَ الرَّاغِبِينَ بِاَلْالتِحاقِ بِجَامِعَةِ اَلْبَتْرا اعْتِبَارًا مِنْ بِدايَةِ الفَصْلِ الدِّراسيِّ الصَّيْفِيِّ 2023 ، وَذَلِكَ بِناءً عَلَى خِطابِ عُطوفَةِ المُسْتَشارِ الثَّقافيِّ العِراقيِّ فِي الأُرْدُنِّ ( مُرْفَق ).

وَتُؤَكِّدُ الجامِعَةُ لِلطَّلَبَةِ العِراقِيِّينَ الرّاغِبِينَ بِالتَّسْجِيلِ فِي جامِعَةِ اَلْبَتْرا إِمْكانيَّةَ مُعادَلَةِ شَهاداتِهِمُ الصّادِرَةِ مِنْ جامِعَةِ اَلْبَتْرا مِنْ قِبَلِ وِزارَةِ التَّعْليمِ العَالِي والْبَحْثِ العِلْميِّ العِراقيَّةِ عِنْدَ تَخَرُّجِهِمْ ، وَذَلِكَ بَعْدَ اجْتيازِ امْتِحانِ رَصانَةٍ عِلْميَّةٍ فِي إِحْدَى الجامِعَاتِ العِراقيَّةِ المُخْتَصَّةِ. عِلْمًا بِأَنَّ هذا الشَّرْطَ مُطَبَّقٌ في جَميعِ الجامِعاتِ الخاصَّةِ، بِحَسَبِ التَّحْديثاتِ الجَديدَةِ لِوِزارَةِ التَّعْليمِ العالي العِراقيَّةِ .

مَا يُتِيحُ لَهُمُ الآنَ فُرْصَةَ التَّسْجيلِ فِي جَميعِ التَّخَصُّصاتِ اَلَّتِي تَطْرَحُهَا جامِعَةُ اَلْبَتْرا .

أَهْلًا وَسَهْلًا بِكُمْ فِي بَلَدِكُمُ الثَّانِي الأُرْدُنِّ، وَفِي رِحابِ جامِعَةِ اَلْبَتْرا .