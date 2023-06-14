بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

جامِعَةُ اَلْبَتْرا تَفْتَحُ بَابَ القَبولِ لِلطَّلَبَةِ العِرَاقِيِّينَ اعْتِبَارًا مِنْ بِدايَةِ الفَصْلِ الصَّيْفِيِّ 2023

14 يونيو 2023
جامِعَةُ اَلْبَتْرا تَفْتَحُ بَابَ القَبولِ لِلطَّلَبَةِ العِرَاقِيِّينَ اعْتِبَارًا مِنْ بِدايَةِ الفَصْلِ الصَّيْفِيِّ 2023

وطنا اليوم:تُعْلِنُ جامِعَةُ اَلْبَتْرا عَنْ بَدْءِ القَبولِ وَاَلْتَسْجيلِ لِلطَّلَبَةِ العِرَاقِيِّينَ الرَّاغِبِينَ بِاَلْالتِحاقِ بِجَامِعَةِ اَلْبَتْرا اعْتِبَارًا مِنْ بِدايَةِ الفَصْلِ الدِّراسيِّ الصَّيْفِيِّ 2023 ، وَذَلِكَ بِناءً عَلَى خِطابِ عُطوفَةِ المُسْتَشارِ الثَّقافيِّ العِراقيِّ فِي الأُرْدُنِّ ( مُرْفَق ).

وَتُؤَكِّدُ الجامِعَةُ لِلطَّلَبَةِ العِراقِيِّينَ الرّاغِبِينَ بِالتَّسْجِيلِ فِي جامِعَةِ اَلْبَتْرا إِمْكانيَّةَ مُعادَلَةِ شَهاداتِهِمُ الصّادِرَةِ مِنْ جامِعَةِ اَلْبَتْرا مِنْ قِبَلِ وِزارَةِ التَّعْليمِ العَالِي والْبَحْثِ العِلْميِّ العِراقيَّةِ عِنْدَ تَخَرُّجِهِمْ ، وَذَلِكَ بَعْدَ اجْتيازِ امْتِحانِ رَصانَةٍ عِلْميَّةٍ فِي إِحْدَى الجامِعَاتِ العِراقيَّةِ المُخْتَصَّةِ. عِلْمًا بِأَنَّ هذا الشَّرْطَ مُطَبَّقٌ في جَميعِ الجامِعاتِ الخاصَّةِ، بِحَسَبِ التَّحْديثاتِ الجَديدَةِ لِوِزارَةِ التَّعْليمِ العالي العِراقيَّةِ .

مَا يُتِيحُ لَهُمُ الآنَ فُرْصَةَ التَّسْجيلِ فِي جَميعِ التَّخَصُّصاتِ اَلَّتِي تَطْرَحُهَا جامِعَةُ اَلْبَتْرا .

أَهْلًا وَسَهْلًا بِكُمْ فِي بَلَدِكُمُ الثَّانِي الأُرْدُنِّ، وَفِي رِحابِ جامِعَةِ اَلْبَتْرا .

WhatsApp Image 2023 06 14 at 4.32.04 PM - وطنا نيوز


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

19:17

بيئة الزرقاء تغلق 12 منشأة مخالفة بمختلف مناطق المحافظة

19:04

6500 حاج غادروا حدود المدورة متوجهين إلى الديار المقدسة

17:37

“العمل” تحذر من إعلان مزيف يستخدم اسمها يدعي صرف أموال للمحتاجين

16:44

اطلاق تطبيق الحاج الأردني

16:41

تركيب جسر مشاة على طريق الموقر – سحاب

16:23

تغييرات مفاجئة في حالة الطقس مساء السبت

16:14

15 شاحنة أغنام بلدية تغادر للسعودية و15 ألف رأس جاهزة للتحميل

15:43

مشاورات يمنية بشأن الأسرى والمعتقلين في الاردن

15:30

وفيات وإصابات إثر اجتياح عواصف مخيفة لولاية تكساس

14:45

المناطق التنموية : سعر تذكرة تلفريك عجلون جاء بعد دراسة مستفيضة

14:35

50 ألفا يـؤدون صلاة الجمعة بالأقصى

14:08

وفيات الجمعة 16-6-2023

وفيات

وفيات الجمعة 16-6-2023أمين عام وزارة الخارجية السابق في ذمة اللهوفيات الخميس 15-6-2023وفيات الأربعاء 14-6-2023وزير التربية ينعى الطالبة فرح الهويمل