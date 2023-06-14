بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 17.4 مليار دولار حتى نهاية أيار

14 يونيو 2023
البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 17.4 مليار دولار حتى نهاية أيار

وطنا اليوم:ارتفع حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 17.4 مليار دولار حتى نهاية شهر أيار، مقارنة مع 17.3 مليار دولار نهاية العام الماضي 2022، وبواقع 100 مليون دولار، بحسب ما ذكر البنك الأربعاء.
ويعتبر مستوى هذه الاحتياطيات “ضمن أعلى المستويات التي وصلتها الاحتياطيات لدى البنك المركزي” وفق البنك
وقال، إن الأردن يشهد في الفترة الحالية “حركة سياحية نشطة إضافة إلى طلب قوي على الدينار مع موسم الصيف وقرب حلول عيد الأضحى المبارك”


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

19:43

عودة التدريس في مدارس أونروا بالضفة الغربية

19:34

الأولى من نوعها في العالم ..جراحة ناجحة لمخ جنين داخل رحم أمه

19:17

بيئة الزرقاء تغلق 12 منشأة مخالفة بمختلف مناطق المحافظة

19:04

6500 حاج غادروا حدود المدورة متوجهين إلى الديار المقدسة

17:37

“العمل” تحذر من إعلان مزيف يستخدم اسمها يدعي صرف أموال للمحتاجين

16:44

اطلاق تطبيق الحاج الأردني

16:41

تركيب جسر مشاة على طريق الموقر – سحاب

16:23

تغييرات مفاجئة في حالة الطقس مساء السبت

16:14

15 شاحنة أغنام بلدية تغادر للسعودية و15 ألف رأس جاهزة للتحميل

15:43

مشاورات يمنية بشأن الأسرى والمعتقلين في الاردن

15:30

وفيات وإصابات إثر اجتياح عواصف مخيفة لولاية تكساس

14:45

المناطق التنموية : سعر تذكرة تلفريك عجلون جاء بعد دراسة مستفيضة

وفيات

وفيات الجمعة 16-6-2023أمين عام وزارة الخارجية السابق في ذمة اللهوفيات الخميس 15-6-2023وفيات الأربعاء 14-6-2023وزير التربية ينعى الطالبة فرح الهويمل