البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 17.4 مليار دولار حتى نهاية أيار

وطنا اليوم:ارتفع حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 17.4 مليار دولار حتى نهاية شهر أيار، مقارنة مع 17.3 مليار دولار نهاية العام الماضي 2022، وبواقع 100 مليون دولار، بحسب ما ذكر البنك الأربعاء.

ويعتبر مستوى هذه الاحتياطيات “ضمن أعلى المستويات التي وصلتها الاحتياطيات لدى البنك المركزي” وفق البنك

وقال، إن الأردن يشهد في الفترة الحالية “حركة سياحية نشطة إضافة إلى طلب قوي على الدينار مع موسم الصيف وقرب حلول عيد الأضحى المبارك”