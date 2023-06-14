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نجاح عملية قلب مفتوح عالية الخطورة في البشير

14 يونيو 2023
نجاح عملية قلب مفتوح عالية الخطورة في البشير

وطنا اليوم:أجرى فريق طبي من مستشفى البشير عمليه قلب مفتوح دقيقة جدا وعالية الخطورة لشاب ثلاثيني لمعالجة أم دموية في الشريان الابهر بحجم ثلاث اضعاف الطبيعي ( بقطر 8.5سم) وقصور شديد في الصمام الابهري.
وقال استشاري جراحة القلب والأوعية الدموية الدكتور عدنان حسين اللحام إنه تم استبدال الصمام المتهالك والشريان المتوسع بتقنية عالية، وزراعة لشرايين القلب التاجية مشيرا إلى أن العملية استغرقت 6 ساعات.
وأضاف اللحام أن العملية تمت بنجاح في مستشفى البشير للجراحات التخصصية وتماثل المريض للشفاء، منوها إلى أن المستشفى أجرى 500 عملية قلب مفتوح، وبنسبة نجاح تفوق الـ 98%


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