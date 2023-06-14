قرار سعودي برفع التعليق عن صادرات الأغنام الحية الأردنية

وطنا اليوم:أبلغت السعودية، الأردن، بقرار رفع التعليق عن صادرات الأغنام الحية الأردنية وفتح المنصة الخاصة بالتصدير، بحسب ما ذكر وزير الزراعة خالد الحنيفات الأربعاء.

وأكد الحنيفات أن “السعودية وبناء على زيارة وزير الزراعة والمياه والبيئة السعودي والذي تم على غرارها زيارة مباشرة للوفد الفني السعودي وتفقد إجراءات الوزارة، وعليه تم اليوم إبلاغ الوزارة رسميا بقرار رفع التعليق لصادرات الأغنام الحية الأردنية وفتح المنصة الخاصة بالتصدير”.

وأشاد الحنيفات بـ “استجابة الجانب السعودي والتعاون المباشر والذي يأتي بالأثر الإيجابي على قطاع الأغنام المحلية”، مؤكدا “جاهزية الوزارة لمساعدة مربي الأغنام بهذا الخصوص”