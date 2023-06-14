وزير الزراعة: فائض الأردن من الخضار 140 بالمئة

وطنا اليوم:قال وزير الزراعة خالد حنيفات، الأربعاء، إن الأردن لديه فائضا يصل إلى 140 بالمئة من الخضار، واكتفاء ذاتي بنحو 61 بالمئة من الفاكهه والحليب واللحوم بيض المائدة.

وأضاف الحنيفات، أن استيراد بعض المواد الغذائية مرتبط بعملية العرض والطلب وحاجة المستهلك الأردني.

وأوضح أن بعض المواد الغذائية يجب استيرادها حسب حاجة السوق.

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي بالأردن أكد الحنيفات، أن الأردن أثبت قدرته على تجاوز كافة الأزمات التي عانت منها الكثير من الدول مثل أزمة جائحة كورونا، والحرب الأوكراني الروسية، بشهادة منظمات دولية وليست حكومية.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز معظم أعمال التنمية الريفية المرتبطة بالتصنيع الغذائي بشكل أساسي، والعمل باستمرار على إقامة المعارض والبازارات التي من شأنها الترويج للمنتج المحلي وتسويقه بالشكل الصحيح.

وبين أن الوزارة تمول الاستثمارات في مجال الغذاء من خلال إعفاء المصانع من بعض الرسوم