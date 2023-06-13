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مساجد مخيم بلاطة في نابلس تناشد للتصدي لقوات الاحتلال

منذ ساعة واحدة
مساجد مخيم بلاطة في نابلس تناشد للتصدي لقوات الاحتلال

وطنا اليوم:ناشدت مساجد مخيم بلاطة في مدينة نابلس ظهر الثلاثاء، للتصدي لقوات الاحتلال التي تقتحم المخيم وتحاصر أحد منازله.
وأفاد مصدر في وقت سابق بإصابة فلسطينيين اثنين وصفت حالتهما العامة بالمستقرة، في اقتحام قوات خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، مخيم بلاطة في مدينة نابلس.
وقال في الأراضي الفلسطينية إن تم محاصرة منزل في أحد أحياء المخيم، دون ذكر مزيد من التفاصيل


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