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قتلى ومصابون.. مدينة بريطانية على موعد مع صباح مروع

منذ ساعة واحدة
قتلى ومصابون.. مدينة بريطانية على موعد مع صباح مروع

وطنا اليوم:أعلنت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، اعتقال شخص يبلغ 31 عاما، إثر العثور على 3 قتلى في مدينة نوتنغهام، إلى جانب 3 مصابين آخرين، فيما تتواصل التحريات من أجل الوقوف على ملابسات ما حدث.
وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن ما وقع في نوتينغهام وُصف بـ”الحادث الكبير” الذي اضطر إلى إغلاق المدينة.
وذكر المصدر أن الشرطة تلقت اتصالا على الساعة الرابعة من صباح الثلاثاء، من أجل الذهاب إلى منطقة في وسط المدينة، حيث عثرت على جثتي قتيلين.
وعقب ذلك، وقف عناصر الشرطة على حادث أخرى في شارع “مليتون”، حيث حاول سائق سيارة “فان” أن يصدم 3 أشخاص، فأصابهم بجروح ونقلوا إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج.
وجرى العثور على جثة قتيل آخر ثالث في شارع “مغدالا”، ثم تمكنت الشرطة من توقيف شاب يشتبه في أن يكون الضالع في الجريمة.
وقال شهود إنهم تابعوا لحظة اعتقال المشتبه فيه، وسمعوا صوت الرصاص، على نحو الساعة الخامسة والنصف صباحا.


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