الزراعة تدعو إلى شراء الأغنام البلدية خلال عيد الأضحى

وطنا اليوم:دعا مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة علي أبو نقطة، إلى شراء الأغنام البلدية خلال عيد الأضحى؛ نظرا للأعداد الكبيرة المتوافرة في الأسواق.

وقال أبو نقطة، إنّ الأقبال على شراء الأغنام البلدية يدعم المزارع ومربي الأغنام الأردنيين، حيث يتوافر في السوق المحلي قرابة 950 ألف رأس من الأغنام، منها أكثر من 400 ألف بأعمار الأضحية.

وبين، أن الأردن استورد منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه أكثر من 816 ألف رأس من الأغنام المستوردة أغلبها من رومانيا وإسبانيا، حيث تم ذبح جزء منها وتبقى أكثر من 300 ألف رأس من الأغنام.

ولفت أبو نقطة، إلى أن الأردن استورد قرابة 37 ألف رأس من العجول، حيث إنّ الأردنيين بحاجة خلال عيد الأضحى من 15 إلى 17 ألف رأس بالإضافة إلى أعداد العجول البلدية.

وأوضح، أن الأردنيين يضحون قرابة 200 ألف رأس من الأغنام البلدية، وقرابة 250 ألف رأس من الأغنام المستوردة خلال كل عيد أضحى.

وتابع، أن سعر كيلو اللحوم البلدية “قائم” قرابة 4 دنانير، والمستورد 3.80 قرشا، والعجول 3.25 قرشا، وترتفع خلال فترة عيد الأضحى، قائلا: “في أيام العيد من المرجح ارتفاعها بمعدل 15-20 دينارا للرأس الواحد.