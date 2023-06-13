وفاتان وإصابتان بانهيار جدار استنادي في عمّان

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الفرق المتخصصة في الدفاع المدني والشرطة تعاملت اليوم مع حادث انهيار جزء من جدار استنادي تابع لعمارة قيد الإنشاء على أربعة أشخاص في منطقة خلدا .

ونتج عن الحادث وفاة شخصين أحدهما من جنسية عربية وإصابة اثنين آخرين بكسور وجروح حيث عملت الفرق المتخصصة على تحريرهم من تحت الردم ونقلهم إلى المستشفى