بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

وفاتان وإصابتان بانهيار جدار استنادي في عمّان

منذ ساعة واحدة
وفاتان وإصابتان بانهيار جدار استنادي في عمّان

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الفرق المتخصصة في الدفاع المدني والشرطة تعاملت اليوم مع حادث انهيار جزء من جدار استنادي تابع لعمارة قيد الإنشاء على أربعة أشخاص في منطقة خلدا .
ونتج عن الحادث وفاة شخصين أحدهما من جنسية عربية وإصابة اثنين آخرين بكسور وجروح حيث عملت الفرق المتخصصة على تحريرهم من تحت الردم ونقلهم إلى المستشفى


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

12:22

قتلى ومصابون.. مدينة بريطانية على موعد مع صباح مروع

12:16

تحقيق يكشف مصدر فايروس كورونا في العالم

12:16

الجمهور يؤيد قرار التربية بيع الكتب بسعر الورق!!

12:12

الزراعة تدعو إلى شراء الأغنام البلدية خلال عيد الأضحى

12:05

تصريح من مصدر عسكري مسؤول

12:03

الجيش: إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة

11:32

صالح الشرباتي لاعب منتخب جامعة عمان الأهلية للتايكواندو يظفر بذهبية بطولة الجائزة الكبرى

11:26

الساكت: هذا الذي كنا نتحدث عنه مراراً

11:26

إصدار 300 عقوبة بديلة عن الحبس في أيار الماضي

11:00

أعمال فيلادلفيا تعقد ورشة عمل بعنوان المخاطر النفسية والاجتماعية للعاملين في المؤسسات الصحية‎‎

10:33

الأمن العام يحذر من الحالة الجوية المتوقعة

10:27

الحاج توفيق: نتطلع إلى شراكات اقتصادية فاعلة بين الأردن والسعودية

وفيات

وفيات الثلاثاء 13-6-2023وفيات الإثنين 12-6-2023وفيات الاحد 11-6-2023الدكتورة دهمه الحجايا تنعى اللواء سلمان المعايطةوفاة اللواء الركن المتقاعد سلمان المعايطة