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النواب يناقشون عدادات الكهرباء الذكية

منذ 4 ساعات
النواب يناقشون عدادات الكهرباء الذكية

وطنا اليوم:تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الثلاثاء؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها موضوع العدادات الكهربائية الذكية، الذي تناقشه لجنة الطاقة والثروة المعدنية.
وبلغ عدد العدادات الكهربائية الذكية المركبة في كل القطاعات، نحو 568 ألف عداد كهرباء ذكي، بنسبة 23% من إجمالي عدادات الكهرباء، وفق الناطقة باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحرير القاق.
وتناقش اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة في جامعتي البلقاء التطبيقية والحسين بن طلال، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام: 2018 و2019 و2020 و2021.
وتبحث لجنة الزراعة والمياه والبادية آخر مستجدات الناقل الوطني والاحتياجات المائية لمزارع النخيل


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