فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق في الشمال

وطنا اليوم:أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظات الشمال يوم غد الثلاثاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيشمل بمحافظة إربد مناطق، شارع الجامعة ومجمع النادي العربي بالكامل، وشارعي عبد القادر التل وشفيق إرشيدات، التي سيكون فيها الفصل من الساعة 8 صباحاً ولغاية 4 عصراً.

كما سيشمل الفصل في غرب إربد منطقة شارع الستين / إشارة كفرعان ، من الساعة 9 صباحاً ولغاية 4 عصراً .

وأضافت أن الفصل سيشمل بمحافظة المفرق بلدة الباعج بالكامل من الساعة 9 صباحاً ولغاية 5 مساءً، فيما سيشمل بمحافظة جرش بلدة أم الزيتون وبلدة قفقفا من الساعة 9 صباحاً ولغاية 4 مساءً .

وفي محافظة عجلون، سيشمل الفصل منطقة دحوس وكفرنجة/ مدخل البلد من الساعة 9 صباحاً ولغاية 3 عصراً