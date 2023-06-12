بعد عملية محمد صلاح .. الاحتلال يصدر تعليمات صارمة لجنوده على الحدود

وطنا اليوم:أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات مشددة ومريبة لجنوده على المنطقة الحدودية مع مصر، من بينها إطلاق النار ردا على أي حركة غير طبيعية لأي جندي مصري.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الجيش أصدر تعليمات جديدة لجنوده تتعلق بكيفية التصرف لدى وقوع أي أحداث مريبة في المنطقة الحدودية.

وأضافت أنه حظر على الجنود الاقتراب من سياج الحدود الفاصل، وطلب منهم الحفاظ على مسافة وعدم التقدم إلا بموافقة قائد القطاع والالتزام بالإبلاغ والتعامل مع أي حركة غير طبيعية لأي جندي مصري على الجانب الآخر من الحدود على أنها عملية هجومية محتملة مع الاستعداد لإطلاق النار.

كما طلب الجيش الإسرائيلي من جنوده في المنطقة الحدودية وفق التعليمات الجديدة ارتداء خوذ الرأس، والإبلاغ الفوري عن أي تحرك.

وقالت الإذاعة إنهم في الجيش الإسرائيلي باتوا ينظرون إلى عناصر الشرطة المصرية الذين كانوا قبل 10 أيام شركاء، على أنهم تهديد محتمل.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي من المقرر أن يصدر اليوم الثلاثاء تحقيقه النهائي في واقعة مقتل 3 جنود إسرائيليين برصاص الجندي المصري محمد صلاح قبل نحو 10 أيام.

وكان قد زار وفد من الجيش الإسرائيلي القاهرة مؤخرا، لمتابعة التحقيق المشترك مع الجيش المصري لحادث تسلل شرطي مصري أوائل الشهر الجاري داخل الحدود

وفي 3 يونيو/ حزيران الجاري قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده أحبطوا عملية تهريب مخدرات على الحدود المصرية، وذلك قبل ساعات من تسلل الشرطي المصري محمد صلاح داخل الأراضي الإسرائيلية وقتل جندي ومجندة من كتيبة بارديلاس، كما قتل جنديا آخر وأصاب ضابطا في وقت لاحق قبل أن يتم قتله برصاص الجيش الإسرائيلي.

ووقتها، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن شرطيا مصريا تسلل عبر الحدود وقتل على مرحلتين 3 جنود وأصاب ضابطا قبل أن يتم قتله. فيما أعلن الجيش المصري وقتها، أن عنصر أمن تبادل إطلاق نار مع عناصر تهريب المخدرات واخترق الحدود الإسرائيلية ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 عناصر تأمين إسرائيلية.

وقال الجيش المصري في بيان إنه “فجر يوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات”.

وأضاف أنه “أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد (3) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (2) آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران”