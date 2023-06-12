وفاة حدث طعنا في منطقة الجبل الشمالي

وطنا اليوم:توفي اليوم الاثنين، حدث في منطقة الجبل الشمالي بمحافظة الزرقاء وسط الأردن، بعد أن طعنه حدث آخر عدة طعنات في منطقة الصدر، وفقا لمصدر طبي.

وقال المصدر إن الحدث عند وصوله لمستشفى الأمير فيصل كانت حالته سيئة، وتم إدخاله إلى غرفة العمليات لكنه ما لبث أن فارق الحياة.

وضبطت الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، الحدث الذي قتل آخر في منطقة الجبل الشمالي بمحافظة الزرقاء.