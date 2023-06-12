أفعى داخل محل تجاري في حي معصوم بالزرقاء

وطنا اليوم:تعاملت كوادر الإنقاذ في مديرية دفاع مدني الزرقاء، مساء امس الأحد، مع أفعى سامة في منطقة حي معصوم في محافظة الزرقاء، وفقا لمصدر أمني

وأضاف المصدر أنه تم قتل الأفعى السامة، مشيرا إلى أن طولها يبلغ أكثر من متر.

وبين أن غرفة عمليات دفاع مدني الزرقاء تبلغت عن وجود أفعى داخل محل تجاري بمنطقة حي معصوم وتحركت الكوادر على الفور للموقع وقاموا بقتلها باستخدام معدات الإنقاذ الخفيفة والمخصصة للتعامل مع مثل هذه الحالات