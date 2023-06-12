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08:04
كاتب كويتي يُعلق على قرار وقف الابتعاث للتخصصات الطبية في الاردن وطبيب سعودي: اطباء الاردن مميزين
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إلى حسين العموش ..ميز بين المفاهيم أيها المخضرم
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تهنئة وتبريك لعطوفة الأستاذ الدكتور مهند أبو مغلي بمناسبة تخرج نجله الدكتور ماهر
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دعاس: استوقفتني تصريحات عدد من المسؤولين السابقين حول قرار الكويت وقف ابتعاث طلبتها للكليات الطبية
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بيان صادر عن اعضاء في الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الاردنيين
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ولي العهد لأبطال الكراتيه: ” يزهو بكم الأردن.. مبارك إنجازكم العظيم يا أبطال”
منذ ساعتين
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24 ساعة
08:04
كاتب كويتي يُعلق على قرار وقف الابتعاث للتخصصات الطبية في الاردن وطبيب سعودي: اطباء الاردن مميزين
06:50
الرفاعي لا يتفق مع الحكومة في هذا الامر
06:40
مدير الامتحانات يوضح حول اسئلة امتحان الثانوية العامة
06:34
الاردنيون يتفاعلون تواصلياً مع اعلان ( مطلوب كومبارس)
06:25
إلى حسين العموش ..ميز بين المفاهيم أيها المخضرم
05:44
هل نحن جاهزون للتحديث ؟
23:25
تهنئة وتبريك لعطوفة الأستاذ الدكتور مهند أبو مغلي بمناسبة تخرج نجله الدكتور ماهر
23:14
دعاس: استوقفتني تصريحات عدد من المسؤولين السابقين حول قرار الكويت وقف ابتعاث طلبتها للكليات الطبية
23:00
بيان صادر عن اعضاء في الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الاردنيين
20:39
السعودية تعلن إطلاق طريق حرير جديد بين الصين والعرب
20:28
بني مصطفى: ضرورة إنشاء منصة موحدة للدعم النقدي والعيني
20:23
الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية
وفيات
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حوادث وجرائم
جامعات
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آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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من نحن