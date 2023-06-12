إلى حسين العموش  ..ميز بين المفاهيم أيها المخضرم

نضال ابوزيد

طالعنا الكاتب او الصحفي او خريج “التربية “, حسين العموش بمقال ظاهره يختلف عن باطنه ، عنوانه كلمة حق اريد بها باطل حيث حمل العنوان ” احذروا المتقاعدين ” ، اتهم العموش في مقاله 80% من المتقاعدين انهم غاضبون ، والغريب انه استدرك في المقال أن هؤلاء الغاضبون ( على حد قوله) استفادوا من الدولة ، في مجمل ما قاله الكاتب .

ثمة مغالطات قد تكون متعمدة بدات مؤخرة ثلة من الكتاب يستخدمها بإسقاط مفهوم الدولة على الحكومة ، فقد قال الكاتب في مقدمته ( موجة غضب يقودونها ضد الدولة ) ، إن كان مفهوم الدولة استخدم متعمداً وهذا ما أعتقده، فإن الكاتب وقع في الخلط بين مفهوم الحكومة والدولة متعمد كغيره من الكتاب الرسميين مؤخرا، لاتهام كل من ينتقد بأنه يهاجم الدولة، وذلك لتبرئة ذمة الحكومة ،وان كان الكاتب وقع في خطأ غير مقصود اقول لكاتبنا المخضرم دع عنك هذا وفرق بين الدولة والحكومة قبل ان تكتب .

اقول لهذا الكاتب المتقاعدون الـ80% الذين ذكرت أهم أبناء الدولة وأكثر من خدموا الدولة وسيبقوا في ظهر الدولة وينتقدون الحكومة، ان اخطات الحكومة ، لأنهم يميزون بين الحكومة والدولة، لذلك لا تخلط بين المفاهيم ليرضى عنك أرباب الحكومة، هم ذاهبون والدولة باقية .

من قال لك ان 80% من المتقاعدين يعبرون عن غضبهم ، هل استندت في هذه النسبة الى اي مركز دراسات او احصائية حصرت فيها ان الـ 80% هم غاضبون ، وكيف عرف كاتبنا بانهم حين كانوا بالخدمة كانوا يقولون ” كل شي تمام التمام”.

ثمة احد وجه العموش لكتابة مقال يبدو إما عقله او احدهم بعد ان ازعجه ان المتقاعدين يتكلمون ، ليعرف كاتبنا أنه/هم لن يصل بصدقه وأمانته وإخلاصه وحبه لوطنه الى ما وصل اليه المتقاعدون الذين وصفهم العموش بأنهم استفادوا من الدولة .

اختم واقول لـ العموش يجب ان تكون سعيداً بردنا لاننا اشهرنا مقالك واجعلنا لك قراء … ” دعم مايريبك الى ما لا يريبك ” ولا تفتح على نفسك نار المتقاعدين ليرضى عنك من تريد لأن لازال في جعبتنا الكثير .