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الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية

منذ ساعة واحدة
الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الأول من حزيران الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في شهر أيار الماضي، بحسب بيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الأحد.
ووفقا للبيانات، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الأول من حزيران سعرا بلغ 736.8 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في أيار الماضي والذي بلغ 727.2 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.3 بالمئة.
كما سجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 787 دولارا للطن، مقابل 770 دولارا للطن المسجل في أيار الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 2.2 بالمئة.
كما ارتفع سعر السولار من 614.4 دولار للطن إلى 625.7 دولار للطن، وبنسبة ارتفاع بلغت 1.8 بالمئة، كما ارتفع سعر الكاز من 676 دولارا للطن إلى 677 دولارا للطن, بنسبة ارتفاع بلغت 0.2 بالمئة.
وانخفض سعر زيت الوقود من 424.8 دولار للطن إلى 416.9 دولار للطن وبنسبة انخفاض بلغت 1.9 بالمئة، وانخفض سعر الغاز البترولي المسال في الأسبوع الأول من حزيران الحالي إلى 442.5 دولار للطن، مقارنة مع السعر المسجل في أيار الماضي والذي بلغ 555 دولارا للطن, وبنسبة انخفاض بلغت 20.3 بالمئة.
من جهة أخرى، ارتفع معدل خام برنت في الأسبوع الأول من الشهر الحالي ليصبح 72.2 دولار للبرميل، مقارنة مع معدل سعره في شهر أيار الماضي الذي بلغ 75.7 دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.7 بالمئة


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