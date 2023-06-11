بن زايد يقود أول سيارة تركية الصنع برفقة أردوغان

وطنا اليوم:حظيت زيارة محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية ، إلى تركيا باهتمام واسع في وسائل الإعلام والصحف التركية، حيث تصدرت أنباء زيارته العناوين الرئيسة لها .

وابرزت وسائل الإعلام التركية تصريحات صاحب محمد بن زايد آل نهيان، بشأن مباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث ألقت صحيفة «حرية» التركية عبر نشر صور لقيادتة سيارة “توغ” TOGG من إنتاج تركيا،

حيث ظهر بن زايد والرئيس التركي وهما على متن المركبة الكهربائية حيث قاما بجولة في عدد من شوارع مدينة إسطنبول.

المواصفات التفصيلية للسيارة الكهربائية “TOGG”:

تقدم السيارة التركية الأولى بنظام دفع كهربائي بالكامل مع خاصية دفع العجلات الأربعة، تقدم السيارة بخارين من سعة البطاريات الأول يمكن السيارة من قطع مسافة 300 كم قبل الحاجة لإعادة الشحن، بينما يقدم الخيار الأعلى فرصة لقطع مسافة 480 كيلو متر تقريباً قبل الحاجة لإعادة الشحن.

يمكن شحن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية بخاصية الشحن السريع وصولاً لـ80% خلال 30 دقيقة فق، تقدم السيارة التركية مع ضمان 8 سنوات على البطارية الكهربائية.

السيارة التركية تقدم بأسلوبين للدفع الأول خلفي يدفعها محرك كهربائي واحد مثبت على المحور الخلفي، يولد قوة تصل لـ200 حصان تقريباً، بينما تزود الطرازات الأعلى مزودة بمحركين كهربائية الأول أمامي والثاني خلفي يدفعان عجلات السيارة الأربعة، يولدان قوة إجمالية مضاعفة مقارنة بالنسخ لأساسية تصل لـ400 حصان.

يمكن للنسخ الأساسية من السيارة أن تنطلق من الثبات بسرعة 100 كم/س خلال 7.6 ثانية، بينما تتجاوز النسخة عالية الأداء رباعية الدفع هذا الرقم لتصل إلى النقطة 100 كم/س خلال 4.8 ثانية.

تقدم مقصورة السيارة التركية بالعديد من المواصفات التكنولوجية العالية، منها شاشة ترفيه تعمل باللمس، بالإضافة إلى شاشة إضافية تعمل باللمس أيضاً للتحكم في بعض الوظائف الإضافية مثل التحكم في طقس المقصورة.

اختارت الشركة التركية تزويد سيارتها بأحدث أنظمة القيادة المساعدة منها، Slow Traffic Pilot، والتي تدخل السيارة التركية لعالم القيادة الذاتية من المستوى الثاني، وتقول الشركة أنها ستجعل TOGG مستقبلياً من التحول إلى مستوي القيادة الذاتي الثالث لسهولة إجراء تحديثات مباشرة لإدخال تحسينات مستمرة على برنامجها.

سيارة TOGG أيضاً مزودة بقدرات ذكية فهي تمكن ركابها من الدردشة مع الأجهزة الذكية في المنازل، كما أنها ستتوفر خدمات جديدة مع تقدم تقنية 5G اللاسلكية.