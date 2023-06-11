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شاهد : فيضانات غير مسبوقة تُغرق أنقرة وتشلّ حركة المرور

منذ 3 دقائق
شاهد : فيضانات غير مسبوقة تُغرق أنقرة وتشلّ حركة المرور

وطنا اليوم:تسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات في العاصمة التركية أنقرة اليوم الأحد لتتحول الشوارع إلى أنهار ، وتنجرف السيارات بفعل تلك الفيضانات العارمة ، وذلك حسبما ذكرت قناة ” إن.تي.في ” التركية التي عرضت صورا للدمار.
وشوهدت إحدى العائلات وهى تحاول الخروج متسلقة من نافذة سيارتها من أجل مساعدتها للوصول إلى بر الأمان .
وتأتي الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة على طول ساحل البلاد الواقع على البحر الأسود إلى الشمال وما تلاها من فيضانات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل قبل أسبوع.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التركية هطول أمطار غزيرة أخرى غدا الاثنين على طول سواحل البحر الأسود وعلى ساحل بحر إيجة وعلى غرب البحر الأبيض المتوسط.

 


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