غرفة تجارة الأردن تشارك بمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينين في الرياض

وطنا اليوم:تشارك غرفة تجارة الأردن بمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينين المنعقدة أعماله في الرياض، وفق رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق.

وقال الحاج توفيق الذي يتواجد بالرياض في تصريح مساء الأحد، إن شخصيات اقتصادية عدة تتجمع بمكان واحد ومن مختلف القطاعات بالمؤتمر الذي يشكل تظاهرة اقتصادية كبيرة.

وحول عقد المؤتمر في الرياض بين الحاج توفيق أن التبادل التجاري بين الدول العربية والصين تجاوز 400 مليار دولار ربعه مع السعودية.

ونيابةً عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان افتتح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض، الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين 2023، تحت شعار “التعاون من أجل الازدهار”.

ولفت الحاج توفيق أن المؤتمر يتحدث عن تعاون عربي صيني من نقل خبرات وبناء شراكات بمختلف الملفات من طاقة وتكنولوجيا وغيره.

وشدد الحاج توفيق على أن السوق الصيني أيضا مستورد للسلع من العالم العربي.

وبين أنه جرى التواصل مع المشاركين ودعوتهم لمؤتمر سيعقد في عمان لرجال الأعمال العرب في 18 نوفمبر المقبل، كما جرى التأكيد على المستثمرين لحضور المؤتمر المقبل في عمان.

وبين أنه جرى الشرح للمشاركين بالمؤتمر عن قانون البيئة الاستثمارية الجديد وخطة التحديث الاقتصادي، إضافة إلى التركيز على أهمية التكامل العربي وبناء تكتلات اقتصادية عربية.

وقال الحاج توفيق إن الوفد الأردني يتفاعل بشكل جيد مع المشاركين في المؤتمر، لأنه سيكون لهذه الجلسات ما بعدها.

وأكد أن الأردن يحظى باحترام كبير عند جميع الدول المشاركة.

واستضافت الرياض اليوم تجمعا اقتصاديا عربيا صينيا في مؤتمر الأعمال والاستثمار.

ويشارك بالمؤتمر 23 دولة، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية النوعية بين هذه الدول.

حققت التجارة بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية مستويات مميزة في عام 2022م، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية حوالي 430 مليار دولار بنمو نسبته 31% مقارنةً بالعام 2021م.

كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية حوالي 3.5 ترليون دولار في العام 2022م، ويعقد المؤتمر تحت شعار “التعاون من أجل الرخاء”، وذلك ليومي 11-12 يونيو.

وتُعد السعودية الشريك التجاري الأول بين الدول العربية مع جمهورية الصين الشعبية، حيث تشكل حوالي 25% من إجمالي حجم التبادل التجاري للدول العربية، وتُعد جمهورية الصين الشعبية الشريك التجاري الأول للسعودية بحجم تبادل تجاري وصل إلى نحو 106 مليارات دولار في عام 2022م وبنمو بلغ حوالي 30% عن العام 2021.

وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات الحوارية والاجتماعات الثنائية التي تناقش تطور العلاقات العربية الصينية، وآفاق الاستثمار والتمويل من خلال مبادرة الحزام والطريق، واستعراض الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة وتوفير أفضل الخدمات الداعمة لتسهيل رحلة المستثمر، وذلك سعياً لحشد الجهود وتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة في مختلف الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية.

وتطمح الدول العربية للاستفادة من الشراكة الاستراتيجية والفرص الاستثمارية مع جمهورية الصين الشعبية في المجالات المختلفة، وذلك باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وسيشهد المؤتمر توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، واستعراض الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية؛ كما سيركز المؤتمر على قطاعات اقتصادية واعدة، ومن أبرزها: الصناعات التحويلية، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي، والتشييد والأنشطة العقارية، والتعدين، والسياحة والترفيه، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وريادة الأعمال والابتكار.