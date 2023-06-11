بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة الشهر الماضي

منذ ساعة واحدة
ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة الشهر الماضي

وطنا اليوم:ارتفع عدد الشيكات المرتجعة خلال شهر أيار الماضي بنسبة 59.3%، حيث بلغ عددها 23.3 ألف شيك مقارنة مع 14.7 ألف شيك في نيسان، بحسب تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
وبينت الشركة، في تقريرها الصادر عن إحصائيات نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات التابع للبنك المركزي الأردني، أن إجمالي عدد الشيكات المتداولة في أيار بلغ 678 ألف شيك، مقابل 456 ألف شيك في الشهر الذي سبقه، وبارتفاع بلغت نسبته 48%.
ويظهر التقرير، أن 67.9% من الشيكات المرتجعة (15.865 شيكا) كانت لأسباب مالية، و32.1% من الشيكات المرتجعة (7.479 شيكا) كانت لأسباب تقنية.
وبلغت قيمة الشيكات المتداولة لشهر أيار الماضي 3.77 مليارات دينار أردني، مقارنة مع 3.04 مليارات دينار في نيسان، وبارتفاع نسبته 24%.
فيما بلغت قيمة الشيكات المرتجعة لشهر أيار 130 مليون دينار مقابل 95 مليون دينار في نيسان، وبارتفاع بلغت نسبته 36.9%.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

15:16

فقدان 3 سياح بريطانيين إثر احتراق زورق في مصر

15:08

السقاف: المناطق التنموية تساعد على توفير فرص عمل لأبناء المحافظات

15:02

الفايز : شواطئ العقبة آمنة وخالية من أسماك القرش

14:34

نفاع يكشف فكرة مشروع لو وصلت الملك لنفذت

14:25

3.36 % معدل التضخم في الأردن حتى نهاية أيار

14:06

تحديد موعد إعلان نتائج الشامل

13:57

النقد الدولي: الأردن انتهج سياسات مالية سليمة

13:03

فيلادلفيا تقيم بطولة الاستقلال المفتوحة لكرة القدم لطلبة الجامعة‎‎

12:54

الحكومة تطرح استبيانا للمواطنين حول خدماتها الإلكترونية

12:49

حصر مهمة تنظيم المعارض بالشركات المسجلة لدى مراقبة الشركات

12:46

مدير الضمان: بيئة العمل المناسبة تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والحدّ من البطالة

12:41

مواقع التواصل تحارب المحتوى الفلسطيني.. هذه الكلمات تسبب الحظر

وفيات

وفيات الاحد 11-6-2023الدكتورة دهمه الحجايا تنعى اللواء سلمان المعايطةوفاة اللواء الركن المتقاعد سلمان المعايطةوفيات الجمعة 9-6-2023وفيات الخميس 8-6-2023